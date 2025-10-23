Инвестор Сидоров оценил перспективы золота как позитивные
Частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в разговоре с RT отметил, что в ближайшее время золото сохраняет положительные перспективы.
По словам эксперта, центробанки по всему миру продолжают увеличивать золотые резервы. Он подчеркнул, что в условиях неопределённости золото остаётся более устойчивым активом, чем облигации, традиционно считавшиеся защитными.
«Золото не зависит от чьих-либо обязательств, не требует доверия к эмитенту и сохраняет ценность вне зависимости от геополитической конъюнктуры», — пояснил Сидоров.Ранее сообщалось, что стоимость золота впервые с 13 октября опустилась ниже отметки $4100.