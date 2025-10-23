Инвестор Сидоров оценил перспективы золота как позитивные

23 октября 2025, 16:54

Фото: istockphoto / EyeEm Mobile GmbH

Частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в разговоре с RT отметил, что в ближайшее время золото сохраняет положительные перспективы.





По словам эксперта, центробанки по всему миру продолжают увеличивать золотые резервы. Он подчеркнул, что в условиях неопределённости золото остаётся более устойчивым активом, чем облигации, традиционно считавшиеся защитными.

«Золото не зависит от чьих-либо обязательств, не требует доверия к эмитенту и сохраняет ценность вне зависимости от геополитической конъюнктуры», — пояснил Сидоров.