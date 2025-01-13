Эксперт рассказал, что делать после отказа на собеседовании

При получении отказа после собеседования на личной встрече или по видеосвязи можно спросить о других вакансиях в компании и попросить дополнительное тестовое задание, чтобы показать свою заинтересованность и повысить шансы на трудоустройство. Об этом заявил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко. Также, по его словам, не следует сразу после отказа просить обратную связь, а лучше сделать это через несколько дней.