Эксперт рассказал, что делать после отказа на собеседовании

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При получении отказа после собеседования на личной встрече или по видеосвязи можно спросить о других вакансиях в компании и попросить дополнительное тестовое задание, чтобы показать свою заинтересованность и повысить шансы на трудоустройство. Об этом заявил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко. Также, по его словам, не следует сразу после отказа просить обратную связь, а лучше сделать это через несколько дней.
«Начните с благодарности за возможность поучаствовать в отборе и укажите, что хотели бы получить обратную связь. Вместо того чтобы прямо спросить, почему вас не выбрали, попросите рекомендации по улучшению профессиональных качеств или подготовке к следующим собеседованиям», — поделился эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время благодаря забавному опросу Superjob выяснилось, на кого россияне хотели бы работать. К примеру, как сообщает «Сiбдепо», в Кемерово горожане отдают предпочтение Тони Старку из «Железного человека», Шерлоку Холмсу, Глебу Жеглову и Бэтмену.
«Работать под началом Альбуса Дамблдора («Гарри Поттер») и Росомахи («Люди Икс») мечтают по 4% опрошенных», — отмечает издание.Читайте также:
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