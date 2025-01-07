Госдума доработает проект по выделению платы за текущий ремонт в отдельный платеж

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Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ работает над доработкой законопроекта, который предложит выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев.
Если инициатива будет принята, в платежных документах за ЖКХ могут появиться строки, указывающие на суммы, собранные с жильцов на текущий ремонт, задолженности, а также стоимость запланированных и выполненных работ.
Кошелев отметил, что текущая система, где расходы на содержание дома и текущий ремонт объединены в одну категорию, создает возможность для злоупотреблений со стороны управляющих компаний. Новый подход позволит жильцам получить прозрачную информацию о тратах и обеспечить контроль над качеством ремонтных работ.
Также планируется обязать управляющие компании отчитываться перед жильцами о поступлениях и расходах по текущему ремонту на ежеквартальной основе.
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Кошелев отметил, что текущая система, где расходы на содержание дома и текущий ремонт объединены в одну категорию, создает возможность для злоупотреблений со стороны управляющих компаний. Новый подход позволит жильцам получить прозрачную информацию о тратах и обеспечить контроль над качеством ремонтных работ.
Также планируется обязать управляющие компании отчитываться перед жильцами о поступлениях и расходах по текущему ремонту на ежеквартальной основе.
«Своевременное проведение текущего ремонта гарантирует безопасную эксплуатацию жилого дома, снижает износ и разрушение конструкций и позволяет экономить средства на капремонт. Однако деньги на текущий ремонт собирают в составе общих средств на содержание дома. И жильцы не понимают, за что платят и на что деньги потрачены», — пояснил Кошелев, говоря о необходимости изменений.Читайте также:
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Мария Моисеева