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Госдума доработает проект по выделению платы за текущий ремонт в отдельный платеж

Депутат Кошелев: проект о выносе платы за ремонт в другой платеж доработают
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ работает над доработкой законопроекта, который предложит выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев.
Если инициатива будет принята, в платежных документах за ЖКХ могут появиться строки, указывающие на суммы, собранные с жильцов на текущий ремонт, задолженности, а также стоимость запланированных и выполненных работ.

Кошелев отметил, что текущая система, где расходы на содержание дома и текущий ремонт объединены в одну категорию, создает возможность для злоупотреблений со стороны управляющих компаний. Новый подход позволит жильцам получить прозрачную информацию о тратах и обеспечить контроль над качеством ремонтных работ.



Также планируется обязать управляющие компании отчитываться перед жильцами о поступлениях и расходах по текущему ремонту на ежеквартальной основе.

«Своевременное проведение текущего ремонта гарантирует безопасную эксплуатацию жилого дома, снижает износ и разрушение конструкций и позволяет экономить средства на капремонт. Однако деньги на текущий ремонт собирают в составе общих средств на содержание дома. И жильцы не понимают, за что платят и на что деньги потрачены», — пояснил Кошелев, говоря о необходимости изменений.
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Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования
Минобрнауки: вузы РФ перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года
07 января 2025, 04:38

Фото: iStock/William_Potter

Российские университеты полностью перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
«К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — говорится в сообщении, которое передает РИА Новости.
Как уточнили в министерстве, переход на новую систему не затронет студентов, которые уже обучаются по действующим программам. Им будет предоставлена возможность завершить образование в рамках тех курсов, на которые они поступали ранее.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что 2025 год станет временем активной работы по внедрению новой модели высшего образования.

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#страны
#минобрнауки
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Президент России поздравил граждан страны с Рождеством
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
07 января 2025, 01:22

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с праздником Рождества Христова. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля.
«Поздравляю Вас с Рождеством Христовым», — с таких слов начинается текст.
Глава государства отметил значение Рождества как праздника, который вдохновляет на добрые дела и подчеркивает важность семейных традиций, передающихся из поколения в поколение.

«Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании. Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания», — написал Путин.
В ночь с 6 на 7 января президент посетил рождественскую службу в московском храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Путин традиционно участвует в богослужениях на этот праздник, подчеркивая важность православных традиций для страны.

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#поздравление
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#рождество
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Путин вновь встретил Рождество в одном из российских храмов
Президент Путин встретил Рождество в московском храме Георгия Победоносца
07 января 2025, 01:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретил праздник Рождества Христова в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили в Кремле.
Он прибыл туда ближе к полуночи, поставил свечи, перекрестился и оставался на службе вместе с другими прихожанами. Президент был одет в пальто и костюм, но без галстука.

«Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — говорится в рождественском поздравлении Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Путин регулярно отмечает Рождество в храмах. С 2000 года он четырежды проводил праздник в Санкт-Петербурге, трижды — в Тверской области, а в Москве это уже его четвертое рождественское богослужение.

Храм Георгия Победоносца, где он находился в этот раз, является памятником Победы в Великой Отечественной войне. Его открытие приурочили к 50-летию Победы, а освящение совершил патриарх Алексий II в мае 1995 года.

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#владимир путин
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#рождество
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Юрист оценил поправки в ПДД в 2025 году
Адамс: поправки в ПДД могут вызвать рост ложных штрафов из-за погрешности камер
06 января 2025, 18:10

Фото: istockphoto/Andrii Yalanskyi

Поправки в ПДД, запрещающие использовать телефон в руках без гарнитуры или спецустройства, могут вызвать рост ложных штрафов, рассказал RT юрист Давид Адамс.
«Например, камера может ошибочно принять тень, отражение или движение руки за нарушение. Во-вторых, остаётся вопрос правомерности: как доказать, что водитель действительно держал предмет в момент фиксации камеры, а не просто поднёс его на секунду», — пояснил собеседник.
Он подчеркнул, что пользование телефонами во время движения — одна из основных причин ДТП. Вместе с тем отвлечь водителя может не только смартфон, но и еда, бумажные документы, а также вейпы, добавил Адамс.

Сторонники поправок говорят о том, что они снизят количество аварий из-за отвлечений, резюмировал юрист.

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В Госдуме предложили решение проблемы с похищением детских выплат
Немкин: рождение ребенка должно подтверждаться медицинскими документами
06 января 2025, 17:54

Фото: istockphoto/ANGHI

Проблему с похищением детских выплат поможет решить обязательное подтверждение рождения ребенка медицинскими документами, а также инструменты цифрового контроля. Об этом пишет RT, ссылаясь на члена информационного комитета Госдумы Антона Немкина.
Парламентарий пояснил, что сейчас для регистрации детей, рожденных вне медучреждений, не нужно никакой документации, чем пользуются мошенники.

«Для решения этой проблемы необходимы как технические, так и нормативные меры. В частности, следует предусмотреть обязательное подтверждение факта рождения медицинскими документами либо нотариально заверенными свидетельствами, а также усилить межведомственное взаимодействие между ЗАГС, медицинскими учреждениями и правоохранительными органами...» — сказал парламентарий.
Перед этим стало известно, что полицейские раскрыли целую преступную схему в 59 регионах России по присвоению материнского капитала. Уточнялось, что сейчас по данному факту ведется 229 уголовных дел.

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#новости
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Стала известна причина массового сбоя интернет-сервисов
РКН: сбой в работе сервисов произошел на фоне аварии у провайдера, она устранена
06 января 2025, 15:46

Фото: istockphoto/Dilok Klaisataporn

Массовый сбой сервисов на фоне аварии у провайдера произошел в России, заявили в Роскомнадзоре, пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.
«Причиной <...> стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14:00 авария устранена», — сказано в сообщении.

Отмечено, что работа программного обеспечения восстанавливается. Перед этим сообщалось, что россияне примерно в 12:00 начали жаловаться на проблемы с сетью. Многие сервисы приостановили работу.

Ранее в Роскомнадзоре опровергли слухи о штрафах за пользование VPN. Специалисты призвали доверять лишь проверенным источникам информации, а также не распространять недостоверные данные.

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#роскомнадзор
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Патриарх Кирилл в Рождественском послании рассказал, как попасть в Царство Божие
Патриарх Кирилл: Чтобы попасть в Царство Божие, нужно отвечать на любовь Господа
06 января 2025, 14:35

Патриарх Кирилл (Фото: kremlin.ru)

Чтобы попасть в Царство Божие, людям следует отвечать взаимностью на любовь Бога. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании, которое опубликовано на сайте Русской православной церкви.
«А это значит, верить и всецело доверять Богу, исполнять евангельские заповеди, уклоняться от зла и творить добро...», — говорится в тексте послания.

Патриарх напомнил, что любой человек волен принять или отвергнуть Бога. По его словам, творя зло, можно начать испытывать «уже здесь, на Земле, адские муки».

Напомним, 7 января христиане празднуют Рождество — один из самых значимых и светлых праздников православия. По преданию, в этот день родился Спаситель мира — Иисус Христос.

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#патриарх кирилл
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В Госдуме прокомментировали предложение вернуть прежний пенсионный возраст
Депутат Бессараб: вернуть прежний пенсионный возраст в РФ пока невозможно
06 января 2025, 14:16

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Вернуть пенсионный возраст, который был установлен в России до пенсионной реформы 2018 года, невозможно. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, передает ТАСС.
По ее словам, пока для этого нет объективных предпосылок. Парламентарий пояснила, что пока еще не завершился рассчитанный до 2028 года переходный период пенсионной реформы, согласно которому постепенно увеличивается возраст и требования для выхода на пенсию.

Переход на более поздний выход на пенсию обоснован ростом продолжительности жизни человека, добавила Бессараб. По ее словам, это касается не только РФ, но и всех развитых государств.

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Где в Балашихе покататься на коньках: адреса, цены и бесплатные катки
06 января 2025, 13:19

Фото: istockphoto / Deklofenak

Новогодние праздники все еще в разгаре, и это идеальный момент, чтобы провести время на катке с близкими, друзьями или любимым человеком. «Радио 1» подготовило список площадок, на которых жители и гости города Балашиха могут провести время, катаясь на коньках.

Топ-3 платных катков в Балашихе


Фото: istockphoto / Yelizaveta Tomashevska
1. Ледовый дворец Арена Балашиха имени Ю.Е. Ляпкина. Крытый каток включает в себя 2 ледовые арены: основная и тренировочная 1800 кв.м каждая. В ледовом дворце имеются комфортные раздевалки, прокат, заточка коньков и камера хранения. Ледовый Дворец расположен по адресу: Московская область, Балашиха, Парковая улица, 2. Еженедельные тематические катания с развлекательными программами проходят каждую субботу. Стоимость катания (1 сеанс — 1 час) — 200 рублей, прокат коньков — 150 рублей сеанс.

2. Ледовая Арена «Пехорка» расположена по адресу: Московская область, Балашиха, Парковая улица, 2А. Размер ледового поля 58 на 26 метров. Кроме спортивных секций на льду, на Арене круглогодично проводятся массовые катания. На арене есть все для всё, что необходимо для идеального катания. Для новичков, которые впервые выходят на лёд, предусмотрены «помощники фигуриста». Узнать расписание и приобрести билет можно на официальном сайте. Разовое посещение ледовой площадки обойдется в 300 рублей.

3. Ледовая Арена «Орион-Технопул». Здесь проводятся различные мероприятия — от занятий фигурным катанием и хоккеем до соревнований различного уровня, ледовых шоу и представлений. По субботам с 20:30 до 23:00 на люду арены проходят дискотеки, стоимость — 400 рублей. Кроме того, есть сеансы обычного катания, цена за 1 час для взрослого человека 300 рублей. Арена ждет гостей по адресу: г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская 1А.

Фото: istockphoto / SeventyFour

4. Открытый каток на стадионе Криогенмаш имеет площадь люда более 5000 кв.м. На стадионе имеется отапливаемая раздевалка, заточка коньков и музыка. Лед на катке регулярно обновляется, а при необходимости осуществляется его очистка с помощью специализированной техники. Каток открыт для посетителей с 10:00 - 22:00, цена билета для взрослого - 250 рублей, для детей с 7 до 14 - 150 рублей. Стадион находится по адресу: г. Балашиха, ул. Пушкинская, 18.

5. Каток на стадионе «Строитель». Лед залит на базе спортшколы «Орион». На катке предусмотрен стандартный набор удобств: теплая раздевалка, буфет с чаем, аренда и заточка спортивной обуви. Для детей доступна аренда опоры для катания. Стоимость аренды пары коньков составляет 150 рублей за час. Выход на лед обойдется в 50 рублей в час для взрослых и 30 рублей в час для детей. Адрес: Саввинская ул., 2В, микрорайон Саввино, Балашиха.

Бесплатные ледовые площадки в Балашихе


Фото: istockphoto / Platforma
Заливка льда на бесплатных площадках обычно начинается, когда температура воздуха стабильно опускается ниже нуля градусов. Это позволяет получить качественный лед и продлить его срок службы. На территории городского округа Балашиха в зимний сезон планируется работа 17 площадок на дворовой территории по адресам:

  • Мкр. Железнодорожный, Саввинское ш., д. 4/1;
  • Мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д. 38;
  • Мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 2;
  • Мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 7;
  • Новый Свет, ул. Солнечная, д. 12;
  • Мкр. Гагарина, д. 13;
  • Ул. Зеленая, д. 10;
  • Ул. Первомайская, д. 19;
  • Ул. Твардовского, д. 13 ЖКХ;
  • Спасский бульвар, д.4;
  • Павлино, между д.20, д.21;
  • Мкр. Салтыковка, ул. Школьная, д. 7 к.1,2,3,4,5;
  • Ул. Советская, д. 2;
  • Мкр. Купавна, ул. Адмирала Кузнецова, д.4;
  • Ул. Струве, д. 9;
  • Мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 23;
  • Ул. Ситникова, д. 6.
Время работы дворовых катков будет определяться погодными условиями.

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