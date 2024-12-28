Пожилым россиянам предлагают назначить выплату на покупку топлива

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В Госдуму внесут законопроект о выплате 10 тысяч рублей для граждан старше 70 лет на покупку топлива для отопления жилья. Об этом пресс-служба партии-инициатора проекта «Справедливая Россия – За правду» сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что председатель партии Сергей Миронов выступил с предложением установить для граждан старше 70 лет, проживающих в населённых пунктах без центрального отопления, единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на покупку печного топлива.
Законопроект предполагает дополнение федерального закона о государственной соцпомощи статьёй о социальной выплате на приобретение топлива для обогрева жилья. Выплату может устанавливать территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования России.
Инициаторы проекта предлагают наделить Минтруд России правом устанавливать правила осуществления выплаты. Финансирования будет осуществлять за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, которые предоставляются бюджету Фонда пенсионного и соцстрахования РФ.
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Законопроект предполагает дополнение федерального закона о государственной соцпомощи статьёй о социальной выплате на приобретение топлива для обогрева жилья. Выплату может устанавливать территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования России.
Инициаторы проекта предлагают наделить Минтруд России правом устанавливать правила осуществления выплаты. Финансирования будет осуществлять за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, которые предоставляются бюджету Фонда пенсионного и соцстрахования РФ.
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Анастасия Чинкова