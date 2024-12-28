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Пожилым россиянам предлагают назначить выплату на покупку топлива

В Госдуму внесут проект о выплате 10 тыс. рублей пожилым на покупку топлива
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесут законопроект о выплате 10 тысяч рублей для граждан старше 70 лет на покупку топлива для отопления жилья. Об этом пресс-служба партии-инициатора проекта «Справедливая Россия – За правду» сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что председатель партии Сергей Миронов выступил с предложением установить для граждан старше 70 лет, проживающих в населённых пунктах без центрального отопления, единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на покупку печного топлива.

Законопроект предполагает дополнение федерального закона о государственной соцпомощи статьёй о социальной выплате на приобретение топлива для обогрева жилья. Выплату может устанавливать территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования России.



Инициаторы проекта предлагают наделить Минтруд России правом устанавливать правила осуществления выплаты. Финансирования будет осуществлять за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, которые предоставляются бюджету Фонда пенсионного и соцстрахования РФ.

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В Союзе охраны птиц назвали самых наблюдаемых пернатых Подмосковья
28 декабря 2024, 14:02

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Самыми наблюдаемыми птицами Подмосковья оказались кряквы, большие синицы и серые вороны, сообщили в пресс-службе Минэкологии и природопользования региона. Итоги первого этапа по наблюдению зимующих птиц «Российская зима 2024-2025» подвели в Союзе охраны птиц России, который стартовал 12 ноября, в Синичкин день.
Самыми активными оказались бёрдвотчеры Москвы и Подмосковья. Они лидируют во всех трёх номинациях проекта: по количеству наблюдателей (145), числу наблюдений (1856), и числу отмеченных видов (103).
«Чаще всего участники проекта наблюдали крякв, больших синиц и серых ворон. В числе лидеров также – сизый голубь и лазоревка. Самыми редкими названы гуменник, морская чернеть, клуша, зимородок, вяхирь, трехпалый и сирийский дятлы, рогатый жаворонок, свиристель, кедровка, горихвостка-чернушка, славка-черноголовка, юрок и пуночка. Бёрдвотчеры замечали их лишь по одному разу», – отметили в ведомстве.
Страницу проекта конкурса «Российская зима 2024-2025», посвящённую Москве и Подмосковью, можно найти по адресу.

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#природа
#минэкологии мо
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#птицы
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года отремонтировали более 1,7 тыс. подъездов
28 декабря 2024, 13:55

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Свыше 1,7 тыс. подъездов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области в 2024 году в рамках программы «Мой подъезд», первое место по объёму выполненных работы поделили округа Одинцовский и Балашиха, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Лидерами стали городские округа Балашиха и Одинцовский, в каждом из которых было принято более 160 подъездов. На втором месте рейтинга оказались округа Орехово-Зуевский и Люберцы, где по программе отремонтировали более чем по 120 подъездов. А третье место заняли Пушкинский и Раменский округа с более чем 90 обновлёнными подъездами», — говорится в сообщении.
Замыкает топ-5 списка Сергиево-Посадский округ, где за год отремонтировали более 50 подъездов.

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#московская область
#подмосковье
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В трёх посёлках Можайского округа заменили трубы холодного водоснабжения
28 декабря 2024, 13:44

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Реконструкцию сетей холодного водоснабжения завершили ещё в трёх населённых пунктах Можайского городского округа: посёлке имени Дзержинского, посёлке Лесное и деревне Холм, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Отмечается, что всего в текущем году сети холодного водоснабжения заменили в десяти населённых пунктах Можайского округа: ранее эта работа была проведена в селе Тропарево, а также деревнях Язево, Юрлово, Хорошилово, Логиново, Жизлово и Горки. Благодаря этому поставка качественной холодной воды была обеспечена более чем для четырёх тысяч человек.

«Мы видим положительную динамику в Можайском округе: реконструкция позволила обеспечить качественное водоснабжение для тысяч жителей», — сказал глава регионального МинЖКХ Антон Велиховский.
В будущем году работа по реконструкции сетей холодного водоснабжения в Можайском округе будет продолжена, общий план на 2024-2025 гг. предполагает замену аварийного оборудования в 21 населённом пункте.

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#можайск
#водоснабжение
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#жкх
#минжкх мо
#реконструкция
#антон велиховский
#капремонт
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В Московской области построили 166 школ по нацпроекту «Образование»
28 декабря 2024, 13:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в рамках национального проекта «Образование» построили 166 новых школ, а в 64 провели капремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области, подводя итоги реализации нацпроекта.
«В 2024 году завершился национальный проект «Образование», который за пять лет кардинально изменил систему обучения и воспитания в регионе. Этот масштабный проект модернизации образовательной среды позволил создать целую экосистему для развития детей и молодёжи. В регионе было построено 166 новых школ более чем на 110 тыс. учеников, а в 64 образовательных учреждениях провели капремонт», – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, было создано более 13 тыс. новых мест дополнительного образования. Центры цифрового образования детей «IT-куб» открыты в городских округах Подольск, Клин, Электросталь, Химки, Ленинский. Начали работу детские технопарки «Кванториум» в Королёве, Балашихе, Дмитровском и Одинцовском городских округах.

В сельской местности заработали 505 центров «Точка роста».

С будущего года стартует новый нацпроект «Молодёжь и дети», направленный на воспитание. В планах – продолжение строительства школ, капремонт образовательных организаций, обновление учебных корпусов и общежитий колледжей, развитие дополнительного образования.

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#московская область
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#капремонт
#нацпроекты
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В Протвине установили новое освещение на Фестивальной улице
28 декабря 2024, 13:25

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Систему наружного освещения протяжённостью 365 метров установили на дворовой территории у домов №№3, 5, 11, и 11 по Фестивальной улице в городе Протвино, работа была проведена в рамках реализации проекта «Светлый город», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«На Фестивальной улице установили 15 светильников и 15 опор для них. Протяженность линии наружного освещения составила 365 метров», — говорится в сообщении.
Губернаторский проект «Светлый город» реализуется в регионе на протяжении восьми лет, за это время уличное освещение в рамках проекта установили на 214 объектах в 48 округах области. Установлено 3 тысячи 986 фонарных столбов. Работы по проекту продолжатся и в будущем году.

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#протвино
#свет
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В Подмосковье в дни новогодних каникул проведут рейды по соблюдению ПДД
28 декабря 2024, 13:01

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рейды по выявлению нетрезвых водителей и других нарушений ПДД проведут на дорогах Московской области сотрудники Госавтоинспекции с период с 29 декабря по 8 января, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В регионе в дни новогодних каникул будут организованы массовые рейды и проверки по соблюдению правил дорожного движения — от выявления пьяных за рулём до следования установленным нормативам при перевозке детей», — говорится в сообщении.
Помимо рейдов, в регионе также будут проводить разъяснительную и информационно-пропагандистскую работу, направленную на снижение травматизма на дорогах и объектах железнодорожной инфраструктуры. Внимание будет уделено также любителям катания на снегоходах, квадроциклах и тюбингах.

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Кинологи рассказали, как выбрать передержку для собаки в Новый год
Кинолог Голубев: передержка в Новый год для собаки должна быть комфортной
28 декабря 2024, 12:34

Фото: iStock/DeviAngelmkd

Собаководам, которые планируют уехать на Новый год и не смогут взять с собой любимца, важно найти надежную передержку для питомца. Обычно владельцы стараются оставить собаку с родными или близкими, но не у всех есть такая возможность, поэтому Российская кинологическая федерация подготовила советы, как выбрать надежную передержку для собаки на Новый год.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что нужно выбирать такую передержку для собаки, где ей будет максимально спокойно и комфортно.

«Дело в том, что питомец в любом случае будет испытывать стресс, оставшись без хозяина. А если он будет находиться в месте, где ему будет некомфортно, это дополнительный повод для переживания. Помните, не всех собак можно оставлять на передержках, это касается маленьких щенков, собак, которые только попали к вам в дом, а также тех, у кого есть проблемы с поведением. Таких питомцев лучше брать с собой», — прокомментировал он.

Надёжней всего оставить собаку с тем, кого она знает


Безусловно, лучший вариант это оставить собаку у друзей или родственников, с которыми знаком питомец. Так получится минимизировать стресс от смены обстановки и окружающих людей. Но, оставляя питомца с близкими людьми, вы должны убедиться, что они смогут ухаживать за собакой. Даже если это ваш лучший друг, он просто может не справиться с любимцем, что доставит стресс не только ему, но и животному. Поэтому заранее обговорите все нюансы и убедитесь, что собаке и человеку, который с ней останется, будет комфортно вместе.

Передержки за городом


В канун Нового года и в последующие праздничные дни на улицах города будет многолюдно. Кроме того, в эти дни многие запускают салюты, взрывают петарды. Если собака окажется на прогулке без хозяина с незнакомым человеком в такой обстановке, это может сильно напугать ее. Поэтому лучше рассматривать передержки за городом. Есть много дрессировочных центров, расположенных в тихих живописных местах. Там собака будет чувствовать себя спокойней.

Дрессировочные центры


Если нет возможности оставить любимца с родными или друзьями, выбирайте для собаки надежные передержки с профессионалами. Мы советуем останавливаться на дрессировочных центрах. В них работают профессиональные кинологи, которые точно знают, как общаться с собакой. Помимо того, что с питомцем будут гулять и ухаживать за ним, с ним будут заниматься. У собаки просто не будет времени грустить, ведь она будет занята изучением и отработкой новых команд.

«Перед тем, как заключить договор с зоогостиницей, обязательно проверьте все сертификаты и документы, убедитесь, что размер комнаты соответствует нормам. Ваш питомец должен иметь возможность свободно изменять свое положение, комфортно спать и находиться в таком пространстве. У каждого сотрудника должны быть соответствующая квалификация, лучше если в такой гостинице помимо профессиональных кинологов, будут работать ветеринарные работники. Обязательно обсудите график выгула, расскажите об особенностях питомца и привезите привычный корм для собаки», — дал совет Голубев.

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#ветеринар
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Новый российский космический корабль четыре раза сбросят с вертолета в 2027 году
28 декабря 2024, 12:33

Фото: iStock/3DSculptor

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о планах проведения испытаний нового пилотируемого транспортного корабля (ПТК НП), известного также как «Федерация» или «Орел». Об этом пишет РИА Новости.
В рамках подготовки к полетам, корабль будет сброшен с вертолета четыре раза до 2027 года, а в 2026 году пройдет испытания на стартовом столе.

Корабль предназначен для полетов к новой Российской орбитальной станции (РОС), первый модуль которой запланирован к запуску в 2027 году. В 2028 году ожидаются лётные испытания, включая один беспилотный и два пилотируемых полета. ПТК НП должен заменить устаревшие «Союзы» и «Прогрессы», а также может использоваться для миссий к Луне. Первый полет нового корабля, изначально запланированный на 2015 год, теперь ожидается в 2028 году.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков заявил, что недавний вход метеороида в атмосферу Земли, свидетелями которого стали жители Благовещенска. Является относительно нередким и обычным явлением. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Назван срок завершения капремонта лицея №10 в Клину
28 декабря 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В клинском лицее №10 имени Дмитрия Ивановича Менделеева, расположенном по адресу: улица Дзержинского, 11, продолжается капитальный ремонт, завершить его должны до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте полностью завершили демонтаж и приступили к отделке. В работах заняты 18 человек, используется одна единица техники», — отметили в министерстве.
Общая площадь здания лицея составляет более 1,8 тыс. квадратных метров. В рамках капитального ремонта здесь должны обновить фасад и кровлю, обустроить входные группы, заменить системы вентиляции, канализации и отопления, провести отделку помещений и установить новое оборудование и мебель. Предусмотрено также благоустройство пришкольной территории.

Отремонтированный лицей должен быть открыт к 1 сентября 2025 года.

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