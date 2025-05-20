Эксперт рассказал, где уже можно собирать грибы в Московской области

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Грибы уже пошли в сосновых лесах на востоке Московской области. Об этом рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.
По его словам, обычно сезон грибов начинается в районе 25 мая, однако в этом году из-за погоды грибы можно начинать собирать на неделю раньше.
Он посоветовал отправиться за грибами на восток Подмосковья, в сторону поселка Белоомут. Искать их нужно в сосновых лесах. По словам эксперта, маслята растут рядом с молодыми деревьями, а боровики — у подножья старых. При этом Тихомиров добавил, что первая волна грибов закончится уже к концу мая.
А в разговоре с «Вечерней Москвой» специалист отметил, что грибнику могут назначить штраф до пяти тысяч рублей, если он случайно собрал краснокнижные грибы. В случае преднамеренного сбора грозит уголовное наказание, а штраф может достигать нескольких миллионов рублей.
Однако, по словам Тихомирова, даже лесники не всегда точно могут знать, какие грибы занесены в Красную книгу.
Он также добавил, что нет смысла включать грибы в Красную книгу, поскольку они растут под землей, а на поверхности могут появляться только их плодовые тела. Также специалист добавил, что краснокнижные грибы могут расти во всех лесах Московской области.
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«Сначала было похолодание, а потом резко пошли дожди. Это отличные условия для того, чтобы грибница активизировалась и начала выращивать плодовые тела», — пояснил Тихомиров в беседе с «Москвой 24».
Он посоветовал отправиться за грибами на восток Подмосковья, в сторону поселка Белоомут. Искать их нужно в сосновых лесах. По словам эксперта, маслята растут рядом с молодыми деревьями, а боровики — у подножья старых. При этом Тихомиров добавил, что первая волна грибов закончится уже к концу мая.
А в разговоре с «Вечерней Москвой» специалист отметил, что грибнику могут назначить штраф до пяти тысяч рублей, если он случайно собрал краснокнижные грибы. В случае преднамеренного сбора грозит уголовное наказание, а штраф может достигать нескольких миллионов рублей.
Однако, по словам Тихомирова, даже лесники не всегда точно могут знать, какие грибы занесены в Красную книгу.
«Я даже не представляю, кто проверяет грибников. Я не знаю ни одного подобного случая за свою многолетнюю практику по сбору грибов в Подмосковье», — отметил собеседник издания.
Он также добавил, что нет смысла включать грибы в Красную книгу, поскольку они растут под землей, а на поверхности могут появляться только их плодовые тела. Также специалист добавил, что краснокнижные грибы могут расти во всех лесах Московской области.
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Элина Позднякова