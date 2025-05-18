Россиянам назвали грибы, за сбор которых может грозить штраф до 1 млн рублей

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С октября 2023 года в России запрещен сбор грибов, которые занесены в Красную книгу. Об этом сообщили RT в пресс-службе «АльфаСтрахования».
«Их около 41 вида, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый», — рассказали в пресс-службе компании.
За случайный сбор грозит штраф в размере от 2,5 до 5 тыс рублей, за умышленный — до 1 млн рублей плюс четыре года принудительных работ.
Если гражданин решит продать краснокнижные грибы, то ему может грозить наказание в виде девяти лет лишения свободы и до 3 млн рублей штрафа.
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