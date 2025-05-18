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Россиянам назвали грибы, за сбор которых может грозить штраф до 1 млн рублей

Россиян предупредили о штрафе до 1 млн рублей за сбор краснокнижных грибов
Фото: iStock/PIKSEL

Фото: iStock/PIKSEL

С октября 2023 года в России запрещен сбор грибов, которые занесены в Красную книгу. Об этом сообщили RT в пресс-службе «АльфаСтрахования».
«Их около 41 вида, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый», — рассказали в пресс-службе компании.

За случайный сбор грозит штраф в размере от 2,5 до 5 тыс рублей, за умышленный — до 1 млн рублей плюс четыре года принудительных работ.

Если гражданин решит продать краснокнижные грибы, то ему может грозить наказание в виде девяти лет лишения свободы и до 3 млн рублей штрафа.

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#компании
Моргенштерн* ушел от штрафа в размере 40 тысяч рублей
В отношении Моргенштерна* закрыли производство о взыскании штрафа в 40 тыс. рублей
18 мая 2025, 07:11

Моргенштерн* (Фото: Instagram** @morgen_shtern)

Исполнительное производство о взыскании штрафа с рэпера Алишера Моргенштерна* за нарушение закона об иностранных агентах прекращено. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Ранее судебные приставы взыскивали с музыканта 40 тыс. рублей по статье 19.34 КоАП РФ за несвоевременное уведомление Минюста о деятельности после включения в реестр иноагентов.

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«В отношении Моргенштерна закрыто исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 40 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах», — передали информацию ТАСС.
Причина закрытия исполнительного производства не уточняется. По данным базы исполнительных производств, дело от 24 января более не числится в системе.

Ранее сообщалось, что представитель Австрии Йоханнес Пич (JJ) стал победителем конкурса «Евровидение-2025», прошедшего в швейцарском Базеле. С композицией «Wasted Love», сочетающей поп-музыку, оперные элементы и электронику, он набрал наибольшее количество баллов от жюри и зрителей.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещенная в России экстремистская организация
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#рф
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Юрист напомнила родителям о последствиях за ночные прогулки детей
Юрист Спиридонова: за прогулки детей ночью после комендантского часа грозит штраф
18 мая 2025, 06:04

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Родителям подростков, гуляющих после комендантского часа, грозят штрафы и постановка семьи на профилактический учёт. Об этом сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
По её словам, в большинстве регионов РФ действуют временные ограничения: дети до 16 лет могут находиться на улице без взрослых до 22:00 (летом — иногда до 23:00), а подростки 16–18 лет — до 23:00 (в отдельных регионах зимой до 22:00).

Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Ночные прогулки запрещены несовершеннолетним без взрослых в парках, ТЦ, кафе и таких общественных местах как скверы, стадионы, кинотеатры, рестораны, вокзалы и аэропорты.

При задержании ребёнка после установленного времени полиция доставляет его домой или в отделение, после чего связывается с родителями. Первое нарушение влечёт штраф до 500 рублей за «ненадлежащее воспитание».

Повторные случаи сначала увеличивают сумму штрафа, а затем семью ставят на профилактический учёт.

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#штраф
#подростки
#семьи
#воспитание
#нарушение
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Юрист напомнил о серьезном штрафе за неправильный выгул собак
Юрист Соловьев: в РФ за неправильный выгул собак грозит штраф до 30 тысяч рублей
18 мая 2025, 05:38

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Россиянам грозят штрафы за нарушение правил выгула домашних животных. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».
По его словам, выгул питомцев разрешён только в специально отведённых зонах, при этом владельцы обязаны убирать за ними продукты жизнедеятельности и контролировать передвижение животных.

Исключение сделано только для собак-проводников, сопровождающих людей с нарушениями зрения.

Особые требования касаются потенциально опасных пород собак: их запрещено выводить без намордника и поводка, кроме случаев нахождения на личной огороженной территории.

За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс., для юридических — до 30 тыс. рублей.

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Россиянам пояснили, в каких случаях в паспорте не требуется роспись
МВД РФ: прочерк в паспорте разрешается при невозможности расписаться
18 мая 2025, 04:46

Фото: iStock/Pavel Starikov

Прочерк вместо подписи в российском паспорте разрешено ставить только гражданам, которые физически не способны её прописать. Об этом говорится в материалах главного управления по вопросам миграции МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
«Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин РФ не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись», — сообщили в МВД.
В российском законодательстве отсутствует чёткое определение «подписи», однако на практике она включает ФИО владельца и уникальный росчерк. Подпись в паспорте, расположенная на второй странице, служит для подтверждения данных и идентификации личности.

В МВД также уточнили, что изменение подписи (например, из-за естественных изменений почерка) не требует переоформления документа.

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#мвд
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#документы
#паспорт
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Стало известно имя победительницы конкурса «Миссис Москва — 2025»
Невестка Юрия Куклачева стала победительницей конкурса «Миссис Москва — 2025»
18 мая 2025, 00:24

Дмитрий и Марина Куклачевы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Невестка знаменитого дрессировщика Юрия Куклачева завоевала корону «Миссис Москва — 2025» в ярком финале конкурса красоты. Марина Куклачева обошла 22 талантливых женщин, покорив жюри и зрителей своим обаянием.
«Не будем тянуть интригу. Знаем, вы уже все извелись в ожидании. Вопреки всем прогнозам, новая Миссис Москва — Марина Куклачева», — передает издание «StarHit».
17 мая в концертном зале «Изумрудный» бизнес-парка Greenwood прошел финал конкурса, где 22 участницы, среди которых многодетные мамы, молодые бабушки и жены участников СВО, боролись за титул. Все эти женщины успешно совмещают материнство с разнообразными карьерами: кто-то посвящает себя медицине, психологии или спорту, а некоторые — актерскому мастерству.

Кошки спасли Куклачева и его коллег во время землетрясения в Японии
Кошки спасли Куклачева и его коллег во время землетрясения в Японии
Ведущими вечера стали актер Александр Суворов и «Миссис Москва» 2022 года Нина Банная, а в жюри блистали Анжелика Агурбаш, Дмитрий Губерниев и Азиза.



По итогу среди финалисток победила Марина Куклачева. После победы она нежно поцеловала мужа, подчеркнув, что поддержка любимого делает любую женщину королевой.

«Запомните, мужчина любит делами. Когда у вас хорошие мужья, вы всегда будете королевами», — с улыбкой сказала она.
Юрий Куклачев (Фото: Instagram* @kuklachevcats)

Юрий Куклачев, присутствовавший в зале, поздравил невестку, прочитав стихотворение на сцене. Марина была замужем за Дмитрием, сыном Куклачева, однако пара оформила развод 8 августа 2023 года, в День кошек. Несмотря на расставание, Марина все еще является режиссером и ведущей актрисой в «Театре кошек Куклачева».

Теперь Марине следует готовиться к следующему конкурсу в августе, где ей вновь представится шанс покорить сцену. На этот раз — в борьбе за титул «Миссис Россия — 2025».

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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