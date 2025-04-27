Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

Папа Римский Франциск, которого похоронили 26 апреля, перед смертью передал порядка 200 тысяч евро на выплату ипотеки макаронной фабрике, которая действует в тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Об этом пишет британский журнал The Economist.