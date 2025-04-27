Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

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С приходом весны в лесах Подмосковья начался сезон грибов, однако необходимо помнить о мерах предосторожности и законодательных ограничениях. Об этом в разговоре с RT напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Депутат обратил внимание, что, с одной стороны, нужно сохранять осторожность и не собирать ядовитые грибы, к примеру, поганки и мухоморы.
Согласно закону, нельзя собирать такие растения и грибы, как рядовка мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая. Но федеральное законодательство дозволяет собирать грибы и ягоды для собственных нужд.
В то же время регионы могут устанавливать дополнительные ограничения, из-за этого перед походом в лес нужно узнать, какие именно недревесные ресурсы разрешено собирать, уточнил парламентарий.
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«Кроме того, важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — подчеркнул Никита Чаплин.
Согласно закону, нельзя собирать такие растения и грибы, как рядовка мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая. Но федеральное законодательство дозволяет собирать грибы и ягоды для собственных нужд.
В то же время регионы могут устанавливать дополнительные ограничения, из-за этого перед походом в лес нужно узнать, какие именно недревесные ресурсы разрешено собирать, уточнил парламентарий.
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Ольга Енгалычева