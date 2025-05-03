Россиянам пригрозили тюрьмой и миллионным штрафом за сбор некоторых грибов

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Сбор особо ценных грибов, таких как рядовка мацутакэ, может привести к уголовной ответственности для россиян. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист Алла Георгиева.
Административная ответственность за сбор краснокнижных видов или грибов, охраняемых международными договорами, предусмотрена статьей 8.35 КоАП. В этом случае штраф составит 2,5–5 тыс. рублей с конфискацией собранного и инструментов. Георгиева рекомендует заранее изучать списки охраняемых видов, чтобы избежать нарушений.
По статье 260.1 Уголовного кодекса нарушителям, собирающим особо ценные грибы (как рядовка мацутакэ) грозит штраф до 1 млн рублей.
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По статье 260.1 Уголовного кодекса нарушителям, собирающим особо ценные грибы (как рядовка мацутакэ) грозит штраф до 1 млн рублей.
«Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 4 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — перечислила самые серьезные наказания юрист.Ранее сообщалось, что США отменили безвизовый режим с Румынией, который так ни разу и не вступил в силу, несмотря на включение страны в программу в январе 2025 года. Решение по включению страны в безвизовую программу, принятое при администрации Джо Байдена, было аннулировано 2 мая, оставив граждан без упрощенного въезда.
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Мария Моисеева