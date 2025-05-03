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Россиянам пригрозили тюрьмой и миллионным штрафом за сбор некоторых грибов

Юрист Георгиева: За сбор особо ценных грибов в РФ грозит уголовная ответственность
Фото: iStock/intek1

Фото: iStock/intek1

Сбор особо ценных грибов, таких как рядовка мацутакэ, может привести к уголовной ответственности для россиян. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист Алла Георгиева.
Административная ответственность за сбор краснокнижных видов или грибов, охраняемых международными договорами, предусмотрена статьей 8.35 КоАП. В этом случае штраф составит 2,5–5 тыс. рублей с конфискацией собранного и инструментов. Георгиева рекомендует заранее изучать списки охраняемых видов, чтобы избежать нарушений.

По статье 260.1 Уголовного кодекса нарушителям, собирающим особо ценные грибы (как рядовка мацутакэ) грозит штраф до 1 млн рублей.

«Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 4 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — перечислила самые серьезные наказания юрист.
Ранее сообщалось, что США отменили безвизовый режим с Румынией, который так ни разу и не вступил в силу, несмотря на включение страны в программу в январе 2025 года. Решение по включению страны в безвизовую программу, принятое при администрации Джо Байдена, было аннулировано 2 мая, оставив граждан без упрощенного въезда.

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#коап
#грибы
В возрасте 84 лет скончался российско-американский политолог Эдуард Лозанский
03 мая 2025, 04:16

Эдуард Лозанский (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Российско-американский политолог и диссидент Эдуард Лозанский скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил Международный совет российских соотечественников (МСРС).
«МСРС с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине члена правления МСРС, члена Координационного совета российских соотечественников в США, директора Русского дома в Вашингтоне, президента Американского университета в Москве, известного общественного деятеля, публициста и политолога Эдуарда Дмитриевича Лозанского», — говорится в заявлении совета.
Лозанский, родившийся в Киеве в еврейской семье, окончил МИФИ и работал в Институте атомной энергии им. Курчатова. В 1976 году он эмигрировал в США, получив гражданство, и посвятил жизнь укреплению диалога между Россией и Америкой.

МСРС отметил его вклад в общественную и политическую деятельность, направленную на сближение двух стран. Лозанский оставался активным публицистом и аналитиком до последних дней.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные материалы, раскрывающие детали трагедии 3 мая 1945 года в Любекской бухте Балтийского моря. Британцы убили несколько тысяч советских военнопленных.

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ФСБ рассказала об убийстве британцами тысяч советских военнопленных
ФСБ: британцы убили тысячи советских военнопленных 3 мая 1945 года
03 мая 2025, 01:37

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные материалы, раскрывающие детали трагедии 3 мая 1945 года в Любекской бухте Балтийского моря. Британцы убили несколько тысяч советских военнопленных.
Согласно документам, британские ВВС атаковали немецкие суда «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд», перевозившие в Норвегию узников нацистских концлагерей. В результате бомбардировок и обстрелов даже спасательных шлюпок погибли от 7 до 12 тысяч человек, преимущественно советские военнопленные.

Несмотря на уведомление германским командованием шведской и швейцарской миссий Красного Креста о маршруте конвоя, информация, утверждается, почему-то «не была передана» британскому руководству.

Число пострадавших при наезде джипа на людей в Германии выросло
Число пострадавших при наезде джипа на людей в Германии выросло
«Заключенные, которые были на палубе, сняли с себя нижние рубашки (они были белые) и начали махать ими, делая знак английским летчикам, что корабль сдается, принимает капитуляцию, но английские летчики, подобно летчикам фашистским, (...) не обращая внимания на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, просящих пощады, сохранения жизни, продолжали бомбить корабли», — рассказывал чудом переживший трагедию Василий Саломаткин.
После затопления судов британские катера открыли огонь по выжившим, что сократило число спасенных до 300 человек. Большую часть жертв составили советские военнопленные.

«Английские летчики видели все ужасы своей бомбежки и продолжали чинить ее еще больше», — вспоминал очевидец.
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Эксперты отметили рост цен на зеленый чай в России с начала года
Цена на зеленый чай в России выросла на 13,9% с начала года
02 мая 2025, 19:46

Фото: istockphoto/mescioglu

На 13,9% с начала года выросла цена на зеленый чай в России. Об этом пишет портал Postnews со ссылкой на результаты исследования сервиса ценового мониторинга «Ценозавр».
Отмечено, что ценник на черный чай за тот же период вырос лишь на 5,4%. Таким образом сегодня цена 100 граммов зеленого чая в среднем составляет 287 рублей, а черного — 275 рублей.

Обозреватели подчеркивают, что имеются в виду средние значения в российских торговых сетях, а это значит, что цена варьируется. Анализ роста цен на чай за последние несколько лет показал, что в ближайшее время они могут вырасти до 4,7%. При этом эксперты говорят, что рост не прогнозируется.

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#россия
#цены
#чай
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Врачи рассказали, почему в праздники происходит рост травм и болезней
Врачи призвали родителей не переоценивать взрослость ребенка
02 мая 2025, 18:45

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Питерские врачи призвали не переоценивать взрослость ребенка, говоря о росте травм и болезней в праздники. Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Первое, что я всегда буду повторять, – что не должно быть бесконтрольного поведения у детей. Если маленький ребенок затихает — значит, он что-то придумывает, что не всегда закончится благополучно», — пояснила доктор медицинских наук Мария Ревнова.

Специалисты отметили, что в три-четыре года дети вполне могут побежать за змеей, чтобы ее потрогать, ведь в этом возрасте они любопытны и не испытывают чувства страха. Заведующая приемным отделением клиники Педиатрического университета Ксана Штернлихт рассказала, что делать, если ребенка все же укусили.

«Первое — это промыть рану. Не надо ничего прижигать, не надо накладывать жгуты, потому что это чревато нарушением микроциркуляции. Необходимо просто промыть рану, закрыть повязкой, можно сделать иммобилизацию как при переломах, чтобы не двигать конечностью, дать таблетку противоаллергического средства и обратиться в ближайшую больницу», — пояснила Штернлихт.

Медики призвали не кормить белок в парках, поскольку те переносят бешенство. Если же ребенка укусил клещ, нужно обратиться к инфекционистам. Во избежание встречи с клещом врачи рекомендуют при походах в лес одеваться соответствующе.

Кроме того, детям не рекомендуется употреблять в пищу чипсы, энергетики и газировку. В заключение доктора отметили, что у многих петербуржцев наблюдается аллергия на цветение.

«Для нас, медиков, лучше всего прохладная и дождливая погода. Никто не ездит на пикники, не гуляет возле водоемов, не открывает окна, мало у кого возникает желание покататься на самокатах, поплавать в водоеме. Это самая хорошая погода для приемного отделения!» — заключила Ксана Штернлихт.
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«Абсолютно не шучу»: Кинокритик дал россиянам один совет на майские праздники
Шнейдеров порекомендовал россиянам в майские праздники оставить кино на потом
02 мая 2025, 18:01

Давид Шнейдеров (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Кинокритик Давид Шнейдеров порекомендовал россиянам в период майских праздников «оставить кино на потом». Его совет опубликовал портал «Татар-Информ».
«Я бы советовал людям в эти майские праздники погулять, побыть с семьей, почитать и сходить в театр. А кино лучше оставить на потом. Я абсолютно не шучу», — сказал Шнейдеров.
Он добавил, что продолжение нашумевшего кинофильма «Батя» стало неудачным, как и провалившийся в прокате «Кракен».

«Мастер» — неплохой фильм, но он уже сходит с экранов. «В списках не значился» тоже ждет сокрушительное фиаско в прокате», — резюмировал Шнейдеров.

Ранее стало известно, сколько подмосковных школьников были зрителями акции «Кино Победы».

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