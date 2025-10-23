Эксперт рассказал, как действовать при встрече с подозрительными людьми во дворе
Появление сомнительных личностей во дворах и подъездах жилых домов создаёт угрозу безопасности для жильцов. По словам эксперта по выживанию и безопасности Эдуарда Халилова, в подобных ситуациях важно сохранять дистанцию, не провоцировать агрессию и обращаться в полицию, а не пытаться самостоятельно решать проблему. Об этом он сообщил Общественной Службе Новостей.
Специалист отметил, что эффективным средством самообороны остаётся перцовый баллон — недорогое и универсальное средство, особенно актуальное для женщин. Халилов подчеркнул, что современные баллоны отличаются высокой эффективностью, однако важно уметь ими пользоваться: знать дистанцию применения и действовать быстро.
При общении с пьяными или агрессивными людьми эксперт советует избегать резких выражений и угроз, так как это может спровоцировать конфликт. Вместо этого стоит сохранять спокойствие и при необходимости быть готовыми к самообороне.
Если в подъезде или дворе регулярно появляются подозрительные посетители, Халилов рекомендует фиксировать происходящее на видео и передавать материалы в полицию, действуя осторожно и при возможности — не в одиночку. Он также напомнил, что попытки самостоятельно выдворить нарушителей могут привести к травмам и даже уголовной ответственности.
Читайте также: