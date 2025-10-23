Эксперт рассказал, как действовать при встрече с подозрительными людьми во дворе

23 октября 2025, 14:17

Фото: istockphoto / vchal

Появление сомнительных личностей во дворах и подъездах жилых домов создаёт угрозу безопасности для жильцов. По словам эксперта по выживанию и безопасности Эдуарда Халилова, в подобных ситуациях важно сохранять дистанцию, не провоцировать агрессию и обращаться в полицию, а не пытаться самостоятельно решать проблему. Об этом он сообщил Общественной Службе Новостей.