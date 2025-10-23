Max запустил новый бизнес-сервис «Платформа для партнеров»
Национальный мессенджер Max запустил «Платформу для партнёров», которая даёт российским компаниям возможность интегрировать свои сервисы в приложение.
Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу разработчиков, подключиться могут фирмы, зарегистрированные в России и уже имеющие приложение в RuStore. Для работы на платформе требуется верификация через «Госуслуги» или на сайте любого аккредитованного банка.
Партнёры получат доступ к финансовым операциям внутри мессенджера, а также смогут создавать в Max чат‑боты и официальные каналы.
Ранее платформу протестировали более 500 компаний, среди которых Ozon, ВТБ, Альфа‑Банк и ВкусВилл. В планах разработчиков — расширить доступ и для самозанятых.
К началу октября в мессенджере зарегистрировались свыше 40 млн пользователей. В августе правительство включило Max в перечень приложений, обязательных для предустановки на устройства.
