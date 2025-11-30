Эксперт рассказал, как мошенники продают россиянам «икорный суп» вместо икры

30 ноября 2025, 08:13

Зверев: накануне Нового года мошенники продают россиянам икорный суп вместо икры

Фото: iStock/Pavel Gerasimenko

Аферисты на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам «икорный суп» или подделку вместо икры, заманивая жертву дешевой ценой. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.