Эксперт рассказал, как мошенники продают россиянам «икорный суп» вместо икры
Аферисты на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам «икорный суп» или подделку вместо икры, заманивая жертву дешевой ценой. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Он подчеркнул, что в преддверии праздников, когда красная икра пользуется повышенным спросом, активизируются мошенники, стремящиеся нажиться на желании россиян приобрести этот деликатесный продукт по более низкой цене.
В результате обманутые покупатели сталкиваются либо с фальсифицированным товаром, либо с так называемым «икорным супом», представляющим собой икру, разбавленную водой и консервантами для увеличения объема.
Зверев рекомендовал россиянам не верить слухам о «неизбежном росте цен на икру перед Новым годом» и обращать внимание на акции от проверенных продавцов, а не искать «выгодные предложения» в мессенджерах и социальных сетях.
