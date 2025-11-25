В Россию завезли сотни кг поддельной черной икры из Китая

25 ноября 2025, 13:27

Фото: iStock/ALLEKO

Сотни килограммов поддельной черной икры из Китая появились на российских прилавках. Этот псевдоделикатес продают в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири, выдавая его за оригинал. Цены шокируют — всего 200 рублей за 100 граммов, когда настоящая икра стоит не меньше 10 тысяч. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.