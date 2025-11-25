В Россию завезли сотни кг поддельной черной икры из Китая
Сотни килограммов поддельной черной икры из Китая появились на российских прилавках. Этот псевдоделикатес продают в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири, выдавая его за оригинал. Цены шокируют — всего 200 рублей за 100 граммов, когда настоящая икра стоит не меньше 10 тысяч. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.
Продавцы создали интернет-магазины в Telegram, накрутили подписчиков и отзывы. Они заполнили домовые чатики объявлениями о срочной продаже «качественного новогоднего люкса». Оплата возможна только через перевод на карту, что привело к блокировке счетов у некоторых покупателей.
Важно помнить, что Россия ежегодно производит 60 тонн настоящей черной икры, которая доступна на рынке.
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что красную икру можно хранить в холодильнике до одного года.
