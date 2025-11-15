Стало известно, сколько можно хранить красную икру в холодильнике

15 ноября 2025, 15:31

Шестаков: красная икра годна к хранению до года, но вкус может слегка меняться

Фото: Istock / tycoon751

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что красную икру можно хранить в холодильнике до одного года. Об этом сообщает РИА Новости.