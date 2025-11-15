Стало известно, сколько можно хранить красную икру в холодильнике
Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что красную икру можно хранить в холодильнике до одного года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Шестакова, этот срок соответствует требованиям ГОСТа, однако в отдельных случаях он может немного варьироваться в зависимости от способа консервации.
Специалист отметил, что со временем вкус икры может отличаться от только что выловленной и свежезасоленной, однако это не влияет на её качество и безопасность для потребления. Таким образом, даже спустя несколько месяцев после упаковки продукт остаётся пригодным к употреблению, если соблюдены условия хранения.
Шестаков подчеркнул, что правильное хранение — ключевой фактор: для сохранения вкусовых качеств и свежести икру следует держать в холодильнике при стабильной температуре.
Специалист также посоветовал любителям продукта обращать внимание на маркировку и дату производства, чтобы быть уверенными в безопасности и соответствии стандартам.
