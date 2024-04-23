Эксперт рассказал, как не стать жертвой выдающих себя за страховщиков мошенников

Фото: iStock/artoleshko
Мошенники продолжают придумывать новые уловки, теперь они выдают себя за работников местных фондов ОМС.
Об этом Общественной Cлужбе Новостей рассказал аналитик РОЦИТ и Лиги безопасного интернета Урван Парфентьев.
Для доступа к телефону и мобильному банку мошенники предлагают скачать приложение «Минздрава». Якобы оно нужно, чтобы заменить полис ОМС на новый. Скачанная программа заражает телефон троянским вирусом и перехватывает коды из SMS-сообщений.
По его словам, простому обывателю достаточно сложно представить, как при помощи ОМС можно украсть деньги, при этом нужно запомнить, что мошенники — прекрасные психологи. Ни в коем случае нельзя перезванивать по номеру, если есть подозрение, что звонили аферисты, подчеркнул он.
Читайте также:
Эксперт Сэвилл: ВСУ уступят часть подконтрольных им территорий в нынешнем году
«Прохладные двадцатые»: Эксперт предупредила о риске спада мировой экономики
Эксперт предупредил о риске эскалации после размещения в Польше ядерного оружия
Для доступа к телефону и мобильному банку мошенники предлагают скачать приложение «Минздрава». Якобы оно нужно, чтобы заменить полис ОМС на новый. Скачанная программа заражает телефон троянским вирусом и перехватывает коды из SMS-сообщений.
По его словам, простому обывателю достаточно сложно представить, как при помощи ОМС можно украсть деньги, при этом нужно запомнить, что мошенники — прекрасные психологи. Ни в коем случае нельзя перезванивать по номеру, если есть подозрение, что звонили аферисты, подчеркнул он.
Читайте также:
Эксперт Сэвилл: ВСУ уступят часть подконтрольных им территорий в нынешнем году
«Прохладные двадцатые»: Эксперт предупредила о риске спада мировой экономики
Эксперт предупредил о риске эскалации после размещения в Польше ядерного оружия
Алёна Самарева