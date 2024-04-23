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Эксперт рассказал, как не стать жертвой выдающих себя за страховщиков мошенников

Эксперт: мошенники начали уговаривать россиян заменить свой полис ОМС
23 апреля 2024, 17:16
Фото: iStock/artoleshko

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники продолжают придумывать новые уловки, теперь они выдают себя за работников местных фондов ОМС.
Об этом Общественной Cлужбе Новостей рассказал аналитик РОЦИТ и Лиги безопасного интернета Урван Парфентьев.

Для доступа к телефону и мобильному банку мошенники предлагают скачать приложение «Минздрава». Якобы оно нужно, чтобы заменить полис ОМС на новый. Скачанная программа заражает телефон троянским вирусом и перехватывает коды из SMS-сообщений.

По его словам, простому обывателю достаточно сложно представить, как при помощи ОМС можно украсть деньги, при этом нужно запомнить, что мошенники — прекрасные психологи. Ни в коем случае нельзя перезванивать по номеру, если есть подозрение, что звонили аферисты, подчеркнул он.

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#россия
#мошенники
#экспертное мнение
В Кашире усилят работы по ремонту дорог
23 апреля 2024, 17:18

Фото: iStock/Olha Birieva

Ремонт дорог в городском округе Кашира будет проводиться более активно, запрос на это поступил от местных жителей. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шувалов.
«Держим на контроле обращения наших жителей. Подробно разобрали отдельные ситуации, попавшие в наш МЦУР. Одна из резонансных тем — ремонт автодорог. Дал поручение ответственным лицам усилить эту работу», — написал Шувалов в своём Telegram-канале по итогам очередного расширенного оперативного совещания.
Он добавил, что актуальным запросом в округе является также налаживание работы по вывозу мусора, и отметил, что дал соответствующее поручение.

В рамках совещания также затрагивался вопрос празднования Дня Победы в округе: Михаил Шувалов отметил, что в муниципалитете разработана масштабная программа культурно-массовых мероприятий, включающий возложение цветов к памятникам и мемориалам, поздравление ветеранов и прочее.

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#кашира
#ремонт дорог
#михаил шувалов
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В Кашире обустроят десять новых пешеходных дорожек
23 апреля 2024, 17:17

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В этом сезоне новые пешеходные коммуникации появятся по 10 адресам округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
За прошлый год в городском округе в рамках программы по созданию пешеходных коммуникаций «Пешком» было сделано пять новых пешеходных дорожек.

«В 2024 году в округе появятся дорожки в Деревне Кокино на улицах Садовая к школе и библиотеке, в д. Никулино по улице Новой, в деревне Тарасково на улице Комсомольская и деревне Корыстово на ул. Центральная. Также в поселке Большое Руново сделают пешеходную дорожку к остановочному павильону», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что все обновления будут происходить по многочисленным просьбам жителей населенных пунктов в рамках программы «Пешком».

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#итоги
#кашира
#программа
#дороги
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Спасатели напомнили жителям региона о правилах пожарной безопасности
23 апреля 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Рейды были проведены в городских округах Можайский и Орехово-Зуевский.

«Специалисты объяснили населению, что зачастую большинство возгораний происходит из-за человеческой беспечности и нарушения требований пожарной безопасности. В ходе рейда работники был рассказан алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и проинформировали их о запрете и опасности пала сухой травы. Кроме того, специалисты раздали гражданам памятки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб», — поделилась начальник ПСЧ-253 Галина Спиридонова.

Стоит отметить, что благодаря профилактическим мероприятиям в регионе снижается возникновения чрезвычайных ситуаций.

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#подмосковье
#мособлпожспас
#профилактика
#рейды
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В двух округах Подмосковья за неделю ликвидировали около 500 дорожных ям
23 апреля 2024, 16:37

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Около 500 дефектов асфальтового покрытия устранили за неделю на дорогах в Дмитровском городском округе и Дубне, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Дубне ямочный ремонт провели на Новом шоссе. На территории Дмитровского округа ямы ликвидировали в городе Яхрома, на Советской, Кооперативной и Заводской улицах в рабочем посёлке Деденево, а также на Промышленной улице в городе Дмитров», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт ведётся не только в указанных, но и во всех остальных округах Московской области. Активную стадию этих работ планируется закончить до начала мая.

Для ликвидации ям в регионе используется горячая асфальтобетонная смесь. Результаты ремонта фиксируются в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#дмитровский городской округ
#дубна
#ямочный ремонт
#дороги
#минтранс мо
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Ветеринары в Подмосковье спасли сову
23 апреля 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Дикую сову породы серая неясыть спасли подмосковные ветеринары, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«О том, что сова попала в беду, специалистам территориального ветеринарного управления №5 сообщили жители городского округа Ступино. Они рассказали, что сова сидит возле их дома и не может взлететь. Ветеринары выехали на место и отловили птицу. Рентген показал, что у совы перелом плечевой кости со смещением», — говорится в сообщении.
Ветеринары приняли решение провести птице остеосинтез: они составили и закрепили отломки костей, благодаря чему кость правильно срослась, и пернатая пациентка вновь смогла летать. После того, как сова выздоровела, её выпустили в естественную среду обитания.

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#минсельхозпрод мо
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Соседство с премьером и связь с ЧВК «Вагнер»: как живет Шакро Молодой после выхода из ИК
23 апреля 2024, 16:20

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Один из самых авторитетных воров в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) недавно освободился из колонии, где должен был отбывать наказание еще три года. Как адвокатам удалось настоять на его освобождении, где живет криминальный авторитет, и кому принадлежит его многомиллионное имущество на самом деле, расскажет редакция «Радио 1».

Вор в законе Шакро Молодой: чем известен


В преступный мир Захарий Калашов вступил еще в юношестве. Сначала он промышлял небольшими кражами, а затем был коронован Авдо Мирзоевым, который на тот момент имел наибольший авторитет в криминальных кругах. В конце 1980-х годов Шакро обосновался в Москве. В городе орудовала Измайловская ОПГ, с которой вор не мог наладить отношения. После серии покушений он переехал в Испанию, где занимался отмыванием денег.

В пензенской колонии скончался вор в законе Апакела, сидевший в одиночке
В пензенской колонии скончался вор в законе Апакела, сидевший в одиночке

Одновременно с этим Шакро возглавлял несколько казино в родной Грузии, что позволило ему построить огромную виллу из 62 комнат.

В 2005-м году испанские спецслужбы провели операцию «Оса» по раскрытию преступной схемы российской мафии в регионе. Тогда Шакро удалось сбежать в ОАЭ, но через год он был задержан и экстрадирован в Испанию, где его осудили. Вор в законе провел в испанской тюрьме девять лет.

После возвращения в Москву Шакро Молодой возглавил преступную группировку убитого годом ранее вора в законе Деда Хасана. Также, по данным прокуратуры, Захарий Калашов хранил «общак», в который делали отчисления члены группировки.


Перестрелка на Родчельской


В июле 2016 года в особняк Шакро ворвались сотрудники ФСБ, начались обыски. На этот раз криминальный авторитет привлек внимание правоохранителей из-за перестрелки на Родчельской.


Члены группировки Калашова устроили кровавую разборку возле ресторана Elements в декабре 2015 года.

Люди Шакро вымогали у хозяйки ресторана Жанны Ким 8 миллионов рублей за работу дизайнера Фатимы Мисиковой, которая была связана с бандитом.

В результате перестрелки были ранены пятеро мужчин — двое из них позднее скончались в больнице.


Как живет Шакро Молодой после освобождения


Корреспонденты MSK1.RU выяснили, что криминальный авторитет поселился недалеко от поселка Николина гора возле Рублевки. По соседству с ним расположены дома премьер-министра России Михаила Мишустина, и режиссера Никиты Михалкова. Дорогой особняк охраняется людьми с автоматами и бойцовскими собаками.

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По данным издания Life, примерная оценочная стоимость резиденции Шакро на Николиной горе — 700 миллионов рублей, а трехкомнатная квартира его гражданской жены Марины Гольдберг на Староволынской улице оценивается в 50 миллионов рублей. Примечательно, что имущество Шакро оформлено на предпринимательницу Юлию Братченко. О том, в каких отношениях находится криминальный авторитет с женщиной не известно.

Почему выпустили из тюрьмы на свободу Шакро Молодого


Вор в законе Шакро Молодой вышел из колонии через 7,5 лет заключения. На условно-досрочном освобождении настаивал адвокат осужденного. В суд были представлены доказательства того, что Калашов почти ослеп — врачи ему поставили диагноз «глаукома».

Однако ряд экспертов предполагает, что досрочное освобождение криминального авторитета стало возможным благодаря его позиции по СВО. Имеющий вес в преступных кругах Шакро не выступал против подписания заключенными контрактов с Минобороны РФ. Кроме того, по некоторым данным, среди его приближенных были те, кто вступил в ряды ЧВК «Вагнер» еще при жизни ее главы Евгения Пригожина.

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Вор в законе Шакро Молодой вышел из колонии строгого режима по УДО

Взятки генералам и поддержка СВО: почему вору в законе Шакро разрешили выйти по УДО
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Для подмосковных девятиклассников начался досрочный период ГИА
23 апреля 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Миниобразования МО

В Московской области стартовал досрочный период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. Экзамен по математике написали четыре девятиклассника из Красногорска, Балашихи, Звёздного городка и Лосино-Петровского городских округов, сообщили в пресс-службе подмосковного Миниобразования.
«Экзаменационные пункты были организованы в Красногорске и Лосино-Петровском. Экзамен длился 3 часа 55 минут. Результаты ОГЭ станут известны не позднее 6 мая, их можно будет узнать на портале», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, для участников аттестации, которые не смогли прийти экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни — 13 и 18 мая.

Следующий досрочный экзамен проведут 26 апреля. Школьники напишут работу по русскому языку.

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#экзамены
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#минобразования мо
#московская область
#подмосковье
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Движение на участке дороги М-5 «Урал» ограничат до 1 мая
23 апреля 2024, 15:44

Фото: iStock/Frank Armstrong

Временные ограничения движения автотранспорта вводятся на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в городском округе Люберцы: дорогу будут перекрывать на полчаса по ночам в связи с проведением монтажных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«До 1 мая движение на участке с 27 по 28 км трассы будут закрывать в период с часа ночи до четырёх часов утра не более, чем на 30 минут», — отмечается в сообщении.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее продумывать пути объезда.

В ФКУ «Центравтомагисталь» подготовили карту, на которой отмечен участок, который планируется перекрывать, а также вариант объезда длиной около 17 километров.

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#трасса
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#движение
#минтранс мо
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В Пущине стартовала конференция «Биология — наука XXI века»
23 апреля 2024, 15:23

Фото: Мария Панина

Более 400 молодых ученых-биологов приняли участие в конференции «Биология — наука XXI века» в Пущине. Об этом сообщил корреспондент.
27-я международная школа-конференция молодых учёных «Биология — наука XXI века» является одним из самых масштабных событий для научной молодежи в России

«Мы рады приветствовать всех в биологической столице России. Поделюсь хорошей новостью — в прошлом году наше открытие вошло в топ-3 достижений российской науки. В образцах арктической почвы были обнаружены организмы, которые вернулись к жизни через десятки тысяч лет. Конференция — это прекрасная возможность заявить о себе и найти партнёров, начать новые совместные исследования», — подчеркнул директор ФИЦ ПНЦ РАН Павел Грабарник.

Стоит отметить, что в конференции принимают участие аспиранты, магистранты и студенты биологических вузов и предпринимателей в сфере наукоёмкого бизнеса.

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