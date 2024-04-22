Эксперт Сэвилл: ВСУ уступят часть подконтрольных им территорий в нынешнем году

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут вынуждены уступить часть контролируемых ими территорий в течение 2024 года. Об этом заявил директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл.
В интервью информационному агентству Reuters он отметил достаточно сильную оборонительную позицию украинских войск, но тем не менее подчеркнул очевидность того, что им придётся отступить и оставить часть территорий. По мнению эксперта, основной причиной такого положения вещей стала неудача украинского контрнаступления летом 2024 года.
Кроме того, считает Сэвилл, свою роль сыграла концентрация Россией вооружённых сил и длительные задержки в одобрении американцами военной помощи. Теперь перед Киевом стоит сложная задача: удерживать оборонительные рубежи и одновременно готовиться к наступлению в 2025 году, заключил аналитик.
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Александр Бойцов