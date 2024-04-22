Эксперт предупредил о риске эскалации после размещения в Польше ядерного оружия

Фото: iStock/dzika_mrowka
Польша «захлебывается» от русофобской политики, поэтому готова на размещение на своей территории ядерного оружия США, пишут «Известия». Это может привести к эскалации напряженности в регионе.
Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о том, что тема размещения американского ядерного оружия в Польше уже обсуждалось властями на переговорах с коллегами из США.
По его словам, желание Польши стать центром военно-политической Европы может привести к еще большей напряженности в регионе.
Он также отметил, что Польша выполняет все прихоти Вашингтона, «захлебываясь» от русофобской политики, а также, чтобы убедить его, что Варшава надежный партнер.
Читайте также:
Польские власти готовы разместить на территории страны ядерное оружие
Депутат ГД Чепа предупредил об ответе на размещение в Польше ядерного оружия
Песков: РФ ответит в случае размещения в Польше ядерного оружия США
По его словам, желание Польши стать центром военно-политической Европы может привести к еще большей напряженности в регионе.
Он также отметил, что Польша выполняет все прихоти Вашингтона, «захлебываясь» от русофобской политики, а также, чтобы убедить его, что Варшава надежный партнер.
Читайте также:
Польские власти готовы разместить на территории страны ядерное оружие
Депутат ГД Чепа предупредил об ответе на размещение в Польше ядерного оружия
Песков: РФ ответит в случае размещения в Польше ядерного оружия США
Алёна Самарева