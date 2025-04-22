Эксперт рассказал, как правильно выбирать загородный дом

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Перед покупкой загородного дома следует проанализировать инфраструктуру поблизости — магазины, аптеки, школы, медучреждения, коммуникации, безопасность и перспективы застройки. Об этом заявил глава направления ипотечного страхования СберСтрахования Константин Шмурнов. Он также обратил внимание на важность страхования дома при оформлении ипотеки, так как 94% обращений по страховым случая в прошлом году касались инцидентов, предусмотренных расширенной защитой.
«В пакет документов входят правоустанавливающие бумаги, свидетельство о госрегистрации или выписка из ЕГРН, кадастровый и технический паспорта, а также документы, подтверждающие подключение коммуникаций, и справки об отсутствии долгов», — поделился эксперт с «Петербургским дневником».В то же время зампред столичного Союза юристов Александр Толмачев рассказал о самых распространенных схемах мошенников в сфере недвижимости. В беседе с «Москвой 24» специалист отметил, что большинство способов обмана базируются на подмене документов. Также аферисты часто продают подменные квартиры, фабрикуют собственника жилья или совершают сделки с государственной собственностью, которая на самом деле не продается.
«Часто граждане также приобретают недвижимость в доме, который подлежит сносу или призван аварийным. Причем то, что человек не знал об этом, не поможет, и получить компенсацию здесь не получится», — пояснил юрист.Читайте также:
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