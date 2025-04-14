Эксперт Голубичная рассказала об изменении показателей эффективности девелоперов

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Ключевые показатели эффективности девелоперской отрасли в последнее время претерпели значительную трансформацию. Теперь учитываются не только объём продаж, но и реальные поступления на счета. Об этом финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая рассказала в интервью основателю аналитической команды NZT Rusfond Игорю Шимко.
Условия рассрочек изменены – платежи стали ежемесячными, а наценка рассчитывается индивидуально по очередям с применением финансового калькулятора. Особое внимание – рискам. В бизнес-классе доля рассрочек снижена до 20%, а для оценки платёжеспособности клиентов применяется скоринг через собственный банк.
Голубичная напомнила, что для работы с нереализованным жильём запускается фонд недвижимости на 3 млрд рублей с ожидаемой доходностью 20% годовых. Презентация проекта намечена на апрель.
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«Мы видим риск в схеме «святых бетонных людей». Это требует внимания и контроля», – прокомментировала Голубничая случаи перепродаж квартир до выхода на ипотеку.Термином «святые бетонные люди» часто обозначаются люди, инвестирующие в «бетон». Предполагается, что они являются «святыми», так как действуют в условиях, когда отсутствует доходность.
Голубичная напомнила, что для работы с нереализованным жильём запускается фонд недвижимости на 3 млрд рублей с ожидаемой доходностью 20% годовых. Презентация проекта намечена на апрель.
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Лора Луганская