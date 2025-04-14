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Эксперт Голубичная рассказала об изменении показателей эффективности девелоперов

Фото: iStock / ArLawKa AungTun

Фото: iStock / ArLawKa AungTun

Ключевые показатели эффективности девелоперской отрасли в последнее время претерпели значительную трансформацию. Теперь учитываются не только объём продаж, но и реальные поступления на счета. Об этом финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая рассказала в интервью основателю аналитической команды NZT Rusfond Игорю Шимко.
Условия рассрочек изменены – платежи стали ежемесячными, а наценка рассчитывается индивидуально по очередям с применением финансового калькулятора. Особое внимание – рискам. В бизнес-классе доля рассрочек снижена до 20%, а для оценки платёжеспособности клиентов применяется скоринг через собственный банк.
«Мы видим риск в схеме «святых бетонных людей». Это требует внимания и контроля», – прокомментировала Голубничая случаи перепродаж квартир до выхода на ипотеку.
Термином «святые бетонные люди» часто обозначаются люди, инвестирующие в «бетон». Предполагается, что они являются «святыми», так как действуют в условиях, когда отсутствует доходность.  

Голубичная напомнила, что для работы с нереализованным жильём запускается фонд недвижимости на 3 млрд рублей с ожидаемой доходностью 20% годовых. Презентация проекта намечена на апрель.

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#квартиры
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Финдиректор ГК «Самолет» Голубничая рассказала о ключевых вызовах девелоперам
14 апреля 2025, 19:31

Фото: iStock / ArLawKa AungTun

Один из основных вызовов, с которым сегодня сталкивается девелоперская отрасль, связан с несбалансированностью выборок проектного финансирования и поступлений на эскроу-счета. Об этом финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая рассказала в интервью основателю аналитической команды NZT Rusfond Игорю Шимко.
«Уравнять эти потоки на практике непросто: стартовые расходы при открытии проекта на инфраструктуру, землю, изменение назначения участка требуют значительных средств. Поэтому подход к финансированию в компании дифференцируется. В маржинальных проектах допускается большая гибкость, а в менее прибыльных выборки ограничиваются. Иногда бизнесу приходится идти без авансов, в кредиторскую задолженность», – пояснила Голубничая.
Она отметила, что в условиях жёсткой кредитно-денежной политики особое значение приобретает контроль над сроками строительства и финансовыми потоками. Поэтому финансовая функция и функция контроля стали ядром операционного управления.

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Эксперт Голубничая назвала финансовую устойчивость главной задачей девелоперов
14 апреля 2025, 19:30

ArLawKa AungTun

Финансовая устойчивость остаётся ключевой задачей девелоперской отрасли. Такое мнение высказала финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая в интервью основателю аналитической команды NZT Rusfond Игорю Шимко.
«Ставка проектного финансирования в этом году может достичь 15%, хотя среднее значение, по расчётам компании, составляет 19,9%. Несмотря на ожидания снижения ключевой ставки, высокая стоимость денег сохранится до конца года, и это уже учтено в бизнес-планах», – отметила эксперт.
По словам Голубничой, компания активно снижает долговую нагрузку, ускоряя монетизацию активов. В качестве примера она привела продажу проекта «Квартал Герцена», которая позволила быстро вернуть средства. Идёт работа по другим площадкам, хотя сделки не анонсируются до подписания договоров.
«Мы оцениваем, что даст нам больше – сохранить актив или продать и получить деньги сейчас», – подчеркнула финдиректор.
Голубичная уверена, что комфортная для отрасли ставка не может быть универсальной. Всё зависит от структуры конкретного проекта. К примеру, объединение «Южный котел» полностью финансируется за счёт проектных кредитов и не ощущает давления от изменения ключевой ставки.

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#квартиры
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#мкд
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«Две пятёрочки – хорошая цифра»: Путин поздравил Воробьёва с юбилеем
14 апреля 2025, 18:32

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Алексей Даничев)

Владимир Путин поздравил с юбилеем губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Президент провёл совещание с членами правительства.
«Сегодня имел возможность и удовольствие поздравить Андрея Юрьевича Воробьёва с днём рождения. Андрей Юрьевич, хочу сделать это ещё раз публично, воспользоваться нашим совещанием. От всех коллег ещё раз желаю вам всего самого доброго. Две пятёрочки – очень хорошая цифра. Мы вас все поздравляем. Спасибо вам за работу и желаем вам успеха», – сказал глава государства.
В рамках совещания дан старт работе нового производственного цеха по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов на ООО «МолоПак» в подмосковном Чехове.

14 апреля Воробьёв отмечает свой 55-й день рождения.

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На подмосковной акции «День добрых дел» собрали 20 тонн гуманитарных грузов
14 апреля 2025, 18:03

Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО

Свыше 20 тонн гуманитарной помощи собрали в Московской области в минувшие выходные — 12 и 13 апреля — в рамках акции «День добрых дел», приуроченной к трёхлетию подмосковного проекта «Доброе дело», сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.
«В честь годовщины проекта «Доброе дело» волонтёры решили добавить к 87 постоянно действующим пунктам приёма гуманитарной помощи ещё 45 дополнительных точек, куда жители приносили необходимые вещи для бойцов и мирных жителей. По итогу было собрано более 20 тонн полезного груза», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Кроме того, в дни акции волонтёры приводили в порядок памятники и мемориалы, а также навещали ветеранов Великой Отечественной войны и семьи участников СВО.

Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО

Ранее сообщалось, что в Московской области действует масштабная программа поддержки волонтёров, включающая помощь в организации мероприятий, в обучении и обмене опытом, получение грантов и стипендий, страхование жизни и здоровья на период проведения акция, широкое информирование жителей о различных волонтёрских начинаниях и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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#волонтеры
#доброе дело
#гуманитарная помощь
#екатерина швелидзе
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье в сельхозоборот введут почти девять тысяч гектаров земель
14 апреля 2025, 17:50

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Культуртехническая мелиорация представляет собой совокупность мероприятий, направленных на приведение залежных земель в пригодное для сельхозиспользования состояние — удаление древесной и травянистой растительности, пней, камней и других препятствий с целью повышения плодородия почвы и вовлечения территории в аграрный оборот, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Земля — ценный ресурс для роста объема производства продукции растениеводства и животноводства. Основной задачей для нас остается ее рациональное использование и увеличение посевных площадей. В этом году в Подмосковье с применением мер господдержки к вводу в сельхозоборот запланировано около 8,7 тысяч гектаров, которые находились в залежном состоянии более 5 лет», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Кроме того, аграрии имеют возможность получить субсидию на проведение таких работ — в 2025 году на эти цели предусмотрено свыше 345 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Среди участников крупнейших проектов этого года — ООО «Русмилк» в Луховицах, которое планирует подготовить к вводу 1,6 тыс. гектаров, ООО «Агроинтех» в Можайске — 1 тыс. гектаров, ООО «Шаховская Нива» — 800 гектаров, а также ООО «Ферма Журавли» в Рузском округе — около 730 гектаров. Работы стартуют после стабилизации погодных условий.

Сельхозпроизводители смогут направить полученные средства на расчистку территории от растительности, пней, мха, камней, а также на рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж, первичную обработку почвы и разработку проектно-сметной документации. Актуальная информация о начале приема заявок, условиях получения субсидии и перечне документов размещена в разделе «Земля» на интерактивной платформе «Календарь мер поддержки».


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