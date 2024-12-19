Эксперт рассказал, как работать и радоваться в новогодние праздники

Овны, Близнецы, Львы, Весы и Стрельцы могут встретить свою любовь до конца 2024 года. Об этом сообщила таролог и нумеролог Ирина Листовская. По ее словам, первые два знака зодиака могут попасть в центр романтических событий уже в ближайшее время, а Стрельцы и Весы получили карту, говорящую об успехе в личных отношениях.