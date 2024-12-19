Эксперт рассказал, как работать и радоваться в новогодние праздники

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Тем, кто работает в новогодние праздники и хочет насладиться праздничной атмосферой, следует правильно планировать рабочее время, расставлять приоритеты, сосредоточившись лишь на главных задачах и не забывать о перерывах. Об этом заявил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.
«Для некоторых москвичей работа в этот период будет неизбежной. Это касается, например, работников сферы услуг, врачей, водителей, специалистов технической поддержки. Благодаря нескольким простым правилам можно успешно совместить трудовые обязанности с радостью от праздников и начать новый рабочий год со свежими силами», — пояснил эксперт в беседе с RT.В то же время президент России Владимир Путин сообщил, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Как сообщает «Сiбдепо», российский лидер назвал инфляцию неприятной вещью, с которой однако Россия сможет справиться.
«Располагаемые доходы населения тоже подросли. В целом, ситуация стабильная и надежная», — подчеркнул Путин.Читайте также:
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