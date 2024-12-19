Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Эксперт рассказал, как работать и радоваться в новогодние праздники

Эксперт рассказал, как работать и радоваться в новогодние праздники

Эксперт Семеренко: работающим в праздники нужно планировать рабочее время
Фото: iStock/Deagreez

Фото: iStock/Deagreez

Тем, кто работает в новогодние праздники и хочет насладиться праздничной атмосферой, следует правильно планировать рабочее время, расставлять приоритеты, сосредоточившись лишь на главных задачах и не забывать о перерывах. Об этом заявил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.
«Для некоторых москвичей работа в этот период будет неизбежной. Это касается, например, работников сферы услуг, врачей, водителей, специалистов технической поддержки. Благодаря нескольким простым правилам можно успешно совместить трудовые обязанности с радостью от праздников и начать новый рабочий год со свежими силами», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В то же время президент России Владимир Путин сообщил, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Как сообщает «Сiбдепо», российский лидер назвал инфляцию неприятной вещью, с которой однако Россия сможет справиться.


«Располагаемые доходы населения тоже подросли. В целом, ситуация стабильная и надежная», — подчеркнул Путин.
Читайте также:

Что подарить девушке на Новый год 2025: 18 идей, которые удивят и вдохновят

«Грязнее ободка унитаза»: Иммунолог раскрыл неожиданную опасность новогодних игрушек

Жители Чукотки и Камчатки больше всего потратят на новогодний стол
#россия
#эксперт
#работа
#владимир путин
#президент
#новый год
#безработица
#опасность
#лидер
#доходы
#рабочий
Путин на Прямой линии поделился анекдотом про слово из трёх букв в кроссворде
19 декабря 2024, 22:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Во время Прямой линии, которая была совмещена с ежегодной пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин рассказал анекдот про слово из трёх букв.
Отвечая на вопрос одного из присутствующих в зале представителей сми о жителях иных стран, которые, по его словам, в следующие несколько лет «могут уйти под воду», президент Российской Федерации вспомнил шутку про сидящую за столом семью.

«Маленький мальчик разгадывает кроссворд и говорит: «Слово назовите из трех букв». Мама ему бум ложкой по лбу. Он говорит: «За что? Это же дом!» Папаша берет, жене — бум: «О доме надо думать!»», — обратил внимание Владимир Путин, обращаясь к автору вопроса.

Лидер российского государства отметил, что если арктические льды начнут таять, то под воду, возможно, уйдут и российские населённые пункты. Он добавил, что в Российской Федерации на вбитых в вечную мерзлоту сваях стоят целые посёлки и города.

Читайте также:

Влад Бумага на Прямой линии спросил у Путина какие ролики ему снимать и похвалился, что стал отцом

Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» на прямой линии

Путин объяснил, почему не отвечает на оскорбления иностранцев
#владимир путин
#президент
#сми
#арктика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв назвал крайне важными темы «Итогов года с Владимиром Путиным»
19 декабря 2024, 21:36

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Вопросы, прозвучавшие во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным», крайне важны для жизни каждого региона, в том числе и Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Все темы, связанные с СВО, – выплаты, реабилитация и документы – у нас курирует филиал Госфонда «Защитники Отечества». Мы понимаем, насколько важно оказывать внимание нашим бойцам и их семьям. Потому этот вопрос у нас на особом контроле», – отметил губернатор в своём телеграм-канале.
По словам Воробьёва, основные вопросы по Московской области относились к темам здравоохранения, транспорта, ветхого и аварийного жилья. Что касается здравоохранения, власти Подмосковья стараются модернизировать первичное звено и открывать современные медицинские центры.
«Сейчас строим большую больницу в Балашихе. Этот проект поддержал президент. Открыть планируем в 2027 году. Медицинский комплекс на 1 тыс. коек в Мытищах начнём строить в следующем году. У нас успешно работает новый Детский центр им. Рошаля. С августа лечение там прошли 32,5 тыс. детей. Также развиваем телемедицину, чтобы разгрузить первичное звено», – перечислил глава региона.
Он добавил, что благодаря программе расселения в Московской области было досрочно расселено жильё, признанное аварийным до 2017 года. Сейчас в регионе действует программа реновации. Цель – расселить всех жильцов безнадёжно устаревших домов.

Комментируя тему транспорта, Воробьёв заявил, что сегодня на маршруты вышли 200 новых автобусов.
«Постоянно увеличиваем количество транспортных средств там, где видим особую загрузку. Это Одинцово, Балашиха, Ленинский, Красногорск и Домодедово. Понимаем свою ответственность и стараемся с этим справиться. Уверен, что в ближайшее время каждый, кто пользуется общественным транспортом, почувствует перемены», – подчеркнул глава области.
Он также напомнил, что в конце этого года удалось открыть ряд стратегически важных дорог, таких, как Мытищинская хорда. На очереди – обход Малых Вязём.
«Что касается Королёва, вопрос прозвучал в эфире от Дмитрия Маслака – журналиста и жителя города. Это один из округов, где мы реализуем программу реновации. За три года расселим все дома, в которых уже невозможно жить. Третий выезд из Королёва – через Лосиный остров, Дмитрий был абсолютно прав. Мы преодолели ряд сопротивлений и убедили на федеральном уровне, что дорога нужна для всех жителей города. Наша задача – выйти на стройку в первом полугодии следующего года. Это позволит кардинально разгрузить город. Мы за это бьёмся и стараемся вас не подвести», – заключил Андрей Воробьёв.
Во время программы «Итоги года» журналист китайского издания Дмитрий Маслак попросил президента обратить внимание на то, что без дополнительного въезда в наукограде возникают большие пробки.


Читайте также:

Владимир Путин пообещал решить проблему с третьим въездом в Королёв

В Подмосковье предложили продолжать продлевать больничные на телемедицинских консультациях

Число телемедицинских консультаций в стране за пять лет выросло в 11 раз

В Подмосковье запустили рабочее движение по реконструированному Пироговскому шоссе
#владимир путин
#президент
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#дороги
#транспорт
#здравоохранение
#ветхое жильё
#спецоперация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Кубани с застройщика гостиницы взыщут 1 млрд рублей за вред природе
19 декабря 2024, 21:30

Фото: iStock/ kadmy

Ущерб природе, который был нанесён во время строительства гостиничного комплекса в Туапсинском районе Краснодарского края, превысил 1 млрд рублей. Об этом передали в Teлеграм-канале краевой прокуратуры.
Выяснилось, что во время строительства отели были проведены работы, которые не предусматривались проектной документацией. Ещё разрушился плодородный слой почвы в водоохранной зоне, а отходы, которые образовывались, сбрасывали в Чёрное море.

«Решением Туапсинского районного суда требования прокурора удовлетворены, юридическое лицо обязано возместить причиненный природе вред в размере свыше 1 млрд руб. и провести рекультивацию земельного участка», — отмечалось в сообщении.

Подчёркивалось, что на имущество и счета юридического лица наложили аресты.

Ранее сообщалось, что с пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, позвонившей на Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказала о мошенниках, связался прокурор.

Читайте также:

Суд отказал Татьяне Ким во взыскании с Бакальчука 37 млрд рублей

Суд отказал Бакальчуку в передаче активов Wildberries в компанию с Russ

В Подмосковье продлён льготный режим согласования архитектурного облика объектов
#суд
#вред
#чёрное отходы
#режим
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик рассказала, какими будут выходные в Москве
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве не ожидается значительных осадков
19 декабря 2024, 21:28

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В предстоящие выходные, 21 и 22 декабря, в Москве не ожидается значительных осадков. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, температура будет держаться в районе нулевой отметки.
«Температура воздуха в ночные часы и в течение всего дня в субботу — около 0 °С, по региону — -3.... 2 °С, то есть температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на 4 °С. В воскресенье атмосферное давление еще подрастет... Погода облачная с прояснениями, без осадков, и уже легкий морозец и в ночные, и в дневные часы», — отметила синоптик в беседе с RT.
В то же время холода покинут не только столицу. Как сообщает «Сiбдепо», в Кузбассе в субботу ожидается потепление от -2 до -7 градусов и небольшой снегопад. В воскресенье температура опустится от -8 до -13 с сохранением осадков.
«А уже днем кузбассовцы почувствуют, как на улице становится теплее. Воздух прогреется от -2 до -7 градусов, местами до -14 градусов», — пишет издание.
Читайте также:

В Москве ожидается потепление

Ещё в 10 округах Московской области отремонтировали дорожные знаки

Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя в непогоду дома и во дворе
#погода
#часы
#температура
#снегопад
#воздух
#атмосферное давление
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Таролог назвала знаки зодиака, которые встретят свою любовь до конца 2024 года
19 декабря 2024, 21:08

Фото: iStock/rawintanpin

Овны, Близнецы, Львы, Весы и Стрельцы могут встретить свою любовь до конца 2024 года. Об этом сообщила таролог и нумеролог Ирина Листовская. По ее словам, первые два знака зодиака могут попасть в центр романтических событий уже в ближайшее время, а Стрельцы и Весы получили карту, говорящую об успехе в личных отношениях.
«Львы могут встретить харизматичного партнера, который станет для них источником вдохновения и энергии. Это будет страстная и динамичная связь», — поделилась эзотерик в беседе с «Москвой 24».
В то же время о подробностях личной жизни Рыб, но в 2025 году, рассказала таролог Саона. В разговоре с «Вечерней Москвой» она отметила, что представителей этого знака будет ждать целая палитра эмоций: от нежности и романтики до сложных вызовов.
«Однако февраль может принести кратковременные эмоциональные трудности под влиянием Северного узла, но к середине месяца счастье вернется, вновь наполняя вашу личную жизнь теплом», — пишет издание.
Читайте также:

В России разрешили религиозное многоженство

Что подарить девушке на Новый год 2025: 18 идей, которые удивят и вдохновят

«Грязнее ободка унитаза»: Иммунолог раскрыл неожиданную опасность новогодних игрушек
#новый год
#жизнь
#счастье
#опасность
#астрология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве ожидается потепление
Синоптик Ильин: в пятницу в Москве ожидается потепление до +3 градусов
19 декабря 2024, 21:08

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В пятницу, 20 декабря, в Москве ожидается потепление от +1 до +3 градусов, мокрый снег с дождем и гололедица. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Положительные температуры, по его словам, сохранятся до вечера субботы.
«А вот осадки продолжатся и в ночь на субботу, 21 декабря, в основном в виде мокрого снега и дождя, при этом их количество за два дня будет достаточно приличное — примерно от пяти до восьми миллиметров», — отметил метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время в столице продлили желтый уровень погодной опасности, введенный из-за гололедицы. Как сообщает АГН «Москва», режим будет действовать до 10 утра субботы, 21 декабря.

Читайте также:

На маршруты вышли 60 брендированных автобусов проекта «Зима в Подмосковье»

Подмосковных энергетиков привели в повышенную готовность из-за ледяного дождя

В Подмосковье назвали топ-5 округов по ликвидации незаконных водовыпусков
#подмосковье
#москва
#ночь
#зима
#зима в подмосковье
#осадки
#маршруты
#режим
#метеоролог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С потерпевшей пенсионеркой из Казани, звонившей Путину, связался прокурор
19 декабря 2024, 20:53

Фото: iStock/ Tero Vesalainen

С пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, позвонившей на Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказала о мошенниках, связался прокурор, сообщил РЕН ТВ.
«С вас долг списывается, и потерпевшим по делу становится банк. С вашего согласия мы планируем проехать в экспертное учреждение... получим экспертизу и направимся в суд», — обратил внимание прокурор в беседе с пенсионеркой.

Потерпевшая поделилась, что злоумышленники звонили ей через мессенджер. Из-за этого она взяла кредит и перевела больше 700 тысяч рублей на счет мошенников.

«Еще передача даже не закончилась, а мне уже звонят из прокуратуры», — подчеркнула пенсионерка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет вносить колл-центры мошенников в список приоритетных целей. Российский лидер обратил внимание, что страна не будет тратить на них боезапасы тратить.

Читайте также:

Мошенник получил 7 % от 165 млн рублей, которые он похитил у пенсионерки из Москвы

В Подмосковье поймали аферистку, выманившую у пенсионерки 300 тыс. рублей

В РФ установили 708 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей
#банк
#пенсионерка
#владимир путин
#президент
#кредит
#лидер
#счёт
#рф
#мошенничество
#прямая линия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Работники авиакорпорации «Рубин» получили благодарность губернатора
19 декабря 2024, 20:33

Фото: Информагентство «Большая Балашиха»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил благодарностями четырёх сотрудников балашихинской авиакорпорации «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Награды за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие авиационной промышленности работникам вручил участник программы «Время героев» – замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков.
«Рубин» – гордость Подмосковья и всей нашей страны. Благодаря вам развивается авиационная отрасль. Несмотря на все сложности и вызовы, которые стоят перед Россией, вы с гордостью с этим справляетесь. Благодаря вам наши военные лётчики взлетают в небо, выполняют боевые задачи, чтобы одержать победу. Победа будет не только на фронте, но и на таких предприятиях, как ваше», – сказал Лосунчуков.
Благодарность губернатора получили начальник термического цеха Игорь Трофименко, механик цеха по производству углеродных материалов Владимир Балашов, руководитель группы бухгалтерии Вероника Тюшкевич и начальник первого отдела Татьяна Кабальская.
«В этом году мы достигли высоких показателей и выполнили все обязательства перед заказчиками. Реализованы крупные проекты по модернизации и разработке взлётно-посадочных устройств, внедрены технологии изготовления композитных и углеродных материалов. У нас уже формируется портфель заказов на 2028 год», – поделился планами гендиректор «Рубина» Игорь Ряпин.
Авиационная корпорация «Рубин» разрабатывает и выпускает комплектующие для всей авиационной техники российского производства. За время работы предприятия его специалисты разработали более 1,5 тыс. изделий и систем авиационного назначения. На предприятии работают более 2,2 тыс. специалистов.

Читайте также:

В Подмосковье перечислили самые необычные вакансии года

В Подмосковье стартовала оздоровительная программа для семей погибших военных

Жилищную субсидию автоматически получили 72 тыс. подмосковных льготников
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#балашиха
#авиация
#предприятие
#награды
#губернатор
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд отказал Татьяне Ким во взыскании с Бакальчука 37 млрд рублей
19 декабря 2024, 20:12

Татьяна Ким (Бакальчук) (Фото: РИА Новости/ Сергей Бобылев)

Арбитражный суд Московской области отказал основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук (в рамках бракоразводного процесса сменила фамилию на Ким) и компании ООО «ВБ Девелопмент» во взыскании с Владислава Бакальчука 37 млрд рублей, сообщило агентство «Интерфакс».
«В иске отказать полностью», — сказано в решении в карточке разбирательства в картотеке арбитражных дел.

Владислав Бакальчук — владелец 1% ООО «Вайлдберриз» и 100% ООО «ВБ Девелопмент». Сам бизнесмен отмечал, что данная компания — это бизнес-единица Wildberries, она строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.

Владислав Бакальчук в своём Телеграм-канале дал подтверждение тому, что суд отказал в удовлетворении иска с требованием взыскать с него, а ещё генерального директора «ВБ Девелопмент» Дениса Кузнецова более 37 млрд рублей.

«[Суд] отказал [Татьяне Ким] в признании ее прав на «ВБ Девелопмент», а следом отказал и в удовлетворении самого иска», — обратил внимание бизнесмен.

Читайте также:

Суд отказал Бакальчуку в передаче активов Wildberries в компанию с Russ

Wildberries расторг договоры подряда с компанией Бакальчука «ВБ Девелопмент»

Ким обвинила экс-супруга Бакальчука в краже 37 млрд рублей у Wildberries
#суд
#бизнес
#бизнесмен
#wildberries
#татьяна бакальчук
Следите за нашими новостями
в удобном формате