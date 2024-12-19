Жители Чукотки и Камчатки больше всего потратят на новогодний стол

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Жители Чукотки, Камчатки и Магаданской области потратят больше всего денег на продукты для новогоднего стола. Об этом сообщил заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов, который сделал такие выводы на основании собственных подсчётов открытых данных.
Средний чек на Чукотке выйдет около 16 тыс. рублей, на Камчатке — около 13,2 тыс. рублей, в Магаданской области — 12 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на слова эксперта.
Самый дешёвый праздничный стол смогут накрыть жители Мордовии, Удмуртии и Татарстана, продуктовая корзина будет стоить примерно 7 тыс. рублей.
В Москве стоимость усредненного набора продуктов для новогоднего стола составит около 10 тыс. рублей.
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Самый дешёвый праздничный стол смогут накрыть жители Мордовии, Удмуртии и Татарстана, продуктовая корзина будет стоить примерно 7 тыс. рублей.
В Москве стоимость усредненного набора продуктов для новогоднего стола составит около 10 тыс. рублей.
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Анастасия Ларина