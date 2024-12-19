«Грязнее ободка унитаза»: Иммунолог раскрыл неожиданную опасность новогодних игрушек

Недавнее исследование показало, что ёлочные игрушки оказались в пять раз грязнее ободка унитаза. Почти 70% новогодних украшений имели высокий уровень микробного загрязнения. Самыми грязными оказались искусственные ёлки и сами коробки с игрушками.