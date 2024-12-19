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«Грязнее ободка унитаза»: Иммунолог раскрыл неожиданную опасность новогодних игрушек

Иммунолог Жемчугов сравнил пыль на новогодних украшениях с ободком унитаза
Фото: iStock/Timur Malazoniia

Фото: iStock/Timur Malazoniia

Недавнее исследование показало, что ёлочные игрушки оказались в пять раз грязнее ободка унитаза. Почти 70% новогодних украшений имели высокий уровень микробного загрязнения. Самыми грязными оказались искусственные ёлки и сами коробки с игрушками.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что не верит этим исследованиям.

«Сборообразующие микробы, которым не нужно питаться, могут жить хоть сотню лет, но на игрушках их нет точно. А те, которым нужно питаться, не живут от года к году. Они за это время высунутся и пропадут сами по себе», — сказал он.



Врач добавил, что на старых ватных игрушках может скопиться пыль, которая спровоцирует грибок и плесень, однако это в первую очередь зависит от помещений, в которых они хранятся.

«Такое может быть в помещении, где нет вентиляции, где никто не моет пол. Если представить себе дом, где хозяйка любит чистоту, где пахнет пирогами, где все убрано — там такого не будет. Поэтому исследование не очень приличное», — объяснил Жемчугов.

По словам иммунолога, перед тем, как вешать игрушки из фольги, стоит подержать их на балконе, чтобы они избавились от микробов. Стеклянные украшения стоит протереть салфетками, а пластиковые — помыть под душем.

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