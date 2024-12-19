Что подарить девушке на Новый год 2025: 18 идей, которые удивят и вдохновят

Сотрудники инспекции Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», которая проводится в Подмосковье уже более пяти лет. В этом году более 100 воспитанников детского сада коррекционного типа «Росинка» в Щёлково и Фрязино получат новогодние подарки, о которых они написали в своих письмах Деду Морозу.

Каждый год инспекторы нашего ведомства становятся свидетелями рождественских чудес. На этот раз под новогодней ёлкой появились интерактивные игрушки и детская музыкальная энциклопедия.



Любой желающий может присоединиться к этой доброй инициативе. Нужно лишь посетить ёлку, выбрать с помощью волонтёров игрушку, на которой написано желание ребёнка, и исполнить его.



В городском округе Щёлково акция проходит в двух локациях:





Гранд Плаза ТЦ (Фряновское шоссе, 1). Ёлка расположена на первом этаже за лифтом;

Гранд Плаза Гуманитарный штаб (Фряновское шоссе, 1). Ёлка находится внутри волонтёрского штаба.





