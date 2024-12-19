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Что подарить девушке на Новый год 2025: 18 идей, которые удивят и вдохновят

Фото: istockphoto/oatawa

Фото: istockphoto/oatawa

С приближением Нового года многие начинают размышлять о том, как удивить своих близких и друзей. Выбор подарка для девушки может стать настоящей задачей, ведь хочется, чтобы сюрприз был не только практичным, но и запоминающимся.


Важно учитывать ее интересы и предпочтения. «Радио 1» поделится советами о том, как подобрать идеальный подарок для девушки.

Как выбрать подарок девушке на Новый год

Выбор подарка для девушки на Новый год может быть увлекательным, но и одновременно сложным процессом. Чтобы сделать правильный выбор, стоит учесть несколько важных факторов.

Учитывайте ее интересы и увлечения:

• Подумайте о том, чем она увлекается.

• Узнайте, есть ли у нее мечты или желания, связанные с хобби.

Обратите внимание на ее стиль и предпочтения:

• Определите, что ей нравится в одежде, аксессуарах или косметике.

• Выбирайте подарок, который соответствует ее индивидуальности.

Не забывайте о романтическом аспекте праздника:

• Подарок должен вызывать положительные эмоции.

• Создайте атмосферу праздника, чтобы сделать момент особенным.

Сочетайте практичность и эмоции:

• Ищите подарки, которые будут полезны и одновременно приятны.

• Убедитесь, что ваш выбор отражает вашу заботу и внимание.

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Что подарить девушке на Новый год


Книга с личной подписью

Выберите произведение, которое ей понравится, и напишите теплое пожелание на первой странице.

Подарочный сертификат на мастер-класс

Это может быть кулинария, рисование или танцы. Такой подарок позволит ей развивать свои навыки и получать новые впечатления.

Набор для творчества

Если ваша девушка увлекается рукоделием или искусством, подарите ей качественные материалы для ее хобби.

Фото: istockphoto/Valerii Apetroaiei

Какой романтический подарок сделать девушке на Новый год


Сертификат на романтический вечер

Организуйте ужин в ресторане или домашний вечер с любимыми блюдами.

Фотокнига с вашими совместными моментами

Соберите лучшие фотографии и создайте уникальную книгу воспоминаний.

Звезда с ее именем

Зарегистрируйте звезду в международном каталоге и подарите сертификат с указанием названия звезды.

Фото: istockphoto/Inga-Av

Какой подарок для ухода за собой подарить девушке на Новый год


Косметический набор

Выберите качественную косметику или средства по уходу за кожей от ее любимого бренда.

Спа-набор

Подарите ей возможность расслабиться и насладиться домашним спа с маслами, солью для ванны и ароматическими свечами.

Абонемент в салон красоты

Сделайте ей приятный сюрприз в виде абонемента на процедуры, которые она любит.

Фото: istockphoto/nicoletaionescu

Какой гаджет подарить девушке на Новый год


Умные часы

Стильный аксессуар, который поможет следить за здоровьем и быть на связи.

Наушники с шумоподавлением

Идеальный подарок для любительницы музыки или подкастов.

Электронная книга

Если ваша девушка любит читать, такой гаджет станет отличным помощником в ее увлечении.

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Какой подарок для дома подарить девушке на Новый год


Декоративные элементы

Стильные подушки, картины или свечи помогут создать уютную атмосферу в доме.

Кухонные гаджеты

Современные устройства для приготовления пищи, такие как блендер или мультиварка, сделают готовку проще и приятнее.

Настольная игра

Выберите интересную игру, которая станет отличным развлечением для вечеров вдвоем или в компании друзей.

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Какой профессиональный подарок сделать девушке на Новый год


Курсы повышения квалификации

Подарите ей возможность развиваться в своей профессии и получать новые знания.

Качественный блокнот или планер

Стильный и функциональный аксессуар поможет организовать рабочий процесс.

Профессиональный мастер-класс

Выберите курс по ее специальности или смежной области, который поможет ей расширить свои навыки.

Выбор подарка для девушки на Новый год 2025 может быть легким и приятным, если учитывать ее интересы и желания. Оригинальные идеи сделают этот праздник незабываемым и подарят множество положительных эмоций! Ранее мы рассказали, как найти идеальный подарок для молодого человека.

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#праздник
#новый год
#статьи
«Грязнее ободка унитаза»: Иммунолог раскрыл неожиданную опасность новогодних игрушек
Иммунолог Жемчугов сравнил пыль на новогодних украшениях с ободком унитаза
19 декабря 2024, 11:26

Фото: iStock/Timur Malazoniia

Недавнее исследование показало, что ёлочные игрушки оказались в пять раз грязнее ободка унитаза. Почти 70% новогодних украшений имели высокий уровень микробного загрязнения. Самыми грязными оказались искусственные ёлки и сами коробки с игрушками.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что не верит этим исследованиям.

«Сборообразующие микробы, которым не нужно питаться, могут жить хоть сотню лет, но на игрушках их нет точно. А те, которым нужно питаться, не живут от года к году. Они за это время высунутся и пропадут сами по себе», — сказал он.

Врач добавил, что на старых ватных игрушках может скопиться пыль, которая спровоцирует грибок и плесень, однако это в первую очередь зависит от помещений, в которых они хранятся.

«Такое может быть в помещении, где нет вентиляции, где никто не моет пол. Если представить себе дом, где хозяйка любит чистоту, где пахнет пирогами, где все убрано — там такого не будет. Поэтому исследование не очень приличное», — объяснил Жемчугов.

По словам иммунолога, перед тем, как вешать игрушки из фольги, стоит подержать их на балконе, чтобы они избавились от микробов. Стеклянные украшения стоит протереть салфетками, а пластиковые — помыть под душем.

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#праздники
#болезни
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Кашира присоединилась к благотворительной акции «Ёлка желаний»
19 декабря 2024, 11:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

«Ёлку желаний», на которой вывешиваются записки с просьбами и мечтами детей, установили в фойе здания администрации городского округа Кашира, участниками новогодней благотворительной акции стали представители руководства муниципалитета, местных предприятий и окружные депутаты, сообщает пресс-служба Каширы.
На ёлке разместили 24 конверта с пожеланиями учеников школы-интерната, расположенной в микрорайоне Ожерелье.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

«Спасибо всем, кто участвует в акции «Ёлка желаний» и дарит маленьким жителям округа веру в чудеса, исполнив их заветные желания. Пусть мечты ребят обязательно сбываются!», — сказал глава округа Кашира Михаил Шувалов.
Отмечается, что сам глава округа исполнит мечту 11-летней девочки, попросившей в подарок велосипед и набор для рисования.

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#михаил шувалов
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В Подмосковье выбрали парки с лучшими новогодними локациями
19 декабря 2024, 10:59

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Знак качества «Дед Мороз рекомендует» за самые атмосферные и креативные новогодние локации получили 45 парков Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
«Эта награда вручается уже второй год. В этом году отбор проходил из 149 претендентов по шести номинациям: лучшая ёлка, лучшая резиденция и приёмная Деда Мороза, лучшая фотозона, лучшая Почта Деда Мороза, лучший фудкорт и лучшая входная группа», — говорится в сообщении.
Больше всего знаков качества «Дед Мороз рекомендует» получил парк «Раздолье» в Одинцовском округе: он взял награды в каждой номинации. На второе место вышел городской парк Каширы, получивший пять знаков качества. А замыкает топ-3 Раменский городской парк, который заслужил три знака качества.

Полный список победителей размещён в официальной группе МосОблПарка соцсети «ВКонтакте».

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#новый год
#благоустройство
#московская область
#подмосковье
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Сотрудники инспекции Министерства приняли участие в акции «Ёлка желаний»
19 декабря 2024, 10:54

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сотрудники инспекции Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», которая проводится в Подмосковье уже более пяти лет. В этом году более 100 воспитанников детского сада коррекционного типа «Росинка» в Щёлково и Фрязино получат новогодние подарки, о которых они написали в своих письмах Деду Морозу.
Каждый год инспекторы нашего ведомства становятся свидетелями рождественских чудес. На этот раз под новогодней ёлкой появились интерактивные игрушки и детская музыкальная энциклопедия.

Любой желающий может присоединиться к этой доброй инициативе. Нужно лишь посетить ёлку, выбрать с помощью волонтёров игрушку, на которой написано желание ребёнка, и исполнить его.

В городском округе Щёлково акция проходит в двух локациях:

  • Гранд Плаза ТЦ (Фряновское шоссе, 1). Ёлка расположена на первом этаже за лифтом;
  • Гранд Плаза Гуманитарный штаб (Фряновское шоссе, 1). Ёлка находится внутри волонтёрского штаба.

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#праздники
#волонтеры
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Жители Чукотки и Камчатки больше всего потратят на новогодний стол
Зобов рассказал, что на Чукотке и Камчатке дороже всего накрыть новогодний стол
19 декабря 2024, 10:44

Фото: iStock/Andrei Lishakov

Жители Чукотки, Камчатки и Магаданской области потратят больше всего денег на продукты для новогоднего стола. Об этом сообщил заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов, который сделал такие выводы на основании собственных подсчётов открытых данных.
Средний чек на Чукотке выйдет около 16 тыс. рублей, на Камчатке — около 13,2 тыс. рублей, в Магаданской области — 12 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на слова эксперта.

Самый дешёвый праздничный стол смогут накрыть жители Мордовии, Удмуртии и Татарстана, продуктовая корзина будет стоить примерно 7 тыс. рублей.

В Москве стоимость усредненного набора продуктов для новогоднего стола составит около 10 тыс. рублей.

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#жители
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Регоператор Сергиево-Посадского кластера вывез более 850 тысяч кубометров отходов в ноябре
19 декабря 2024, 10:38

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

За ноябрь специалисты регионального оператора вывезли 854 тысячи кубических метров отходов с территорий десяти городских округов, входящих в Сергиево-Посадский кластер. Среди этих округов — Дмитровский, Долгопрудный, Дубна, Королёв, Лобня, Мытищи, Талдомский, Сергиево-Посадский, Пушкинский и Химки, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Сотрудники компании также занимаются обслуживанием контейнерных площадок. В прошлом месяце они заменили около 170 контейнеров для твёрдых бытовых отходов и 154 контейнера для раздельного сбора мусора.

В общей сложности отремонтировано более 120 контейнеров, установлено ещё 119.

За указанный период региональный оператор Сергиево-Посадского кластера заключил более 80 договоров с юридическими лицами на вывоз отходов. Это важное направление работы компании, поскольку оно помогает предотвратить появление несанкционированных свалок на обслуживаемой территории.

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#режим
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Волонтёры МосОблЕИРЦ устроят праздники для детей из социальных центров
19 декабря 2024, 10:21

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

«Новогодний марафон добра» стартовал в МосОблЕИРЦ: в рамках акции сотрудники расчётного центра посещают детские социальные центры, устраивают там представления и дарят подарки, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Первые новогодние праздники волонтёры МосОблЕИРЦ провели в Ногинске и Электростали. Затем планируется посетить детские центры в Коломне, Королёве, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Рузе и Люберцах. Всего «Новогодний марафон добра» в этом году охватит свыше 300 детей: им подарят игрушки и сладости», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Новогодний марафон добра» впервые провели в 2020 году и с тех пор он стал ежегодным мероприятием.

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#благотворительная акция
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье подали около 2 тыс. онлайн-заявлений на выписки из архива БТИ
19 декабря 2024, 10:00

Фото: istockphoto.com/Pakin Jarerndee

Почти 2 тысячи обращений за получением архивных сведений из бюро технической инвентаризации (БТИ) поступило на портал госуслуг Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Через областной портал госуслуг можно получить информацию о наличии или отсутствии права собственности на недвижимость до 1998 года и справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости», — отмечается в сообщении.
Услуга «Предоставление архивных сведений» размещена в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Для того, чтобы ей воспользоваться, нужно авторизоваться, заполнить цифровую форму заявления, прикрепить документ, который подтверждает право собственности, и оплатить пошлину.

Отмечается, что данная услуга доступна также в мобильном приложении «Добродел».

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Песков: обращения россиян по поводу СВО проанализируют
Песков сообщил, что обращения россиян по поводу СВО проанализируют
19 декабря 2024, 09:55

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Вопросы, связанные со специальной военной операцией, будут проанализированы во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал в интервью Первому каналу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, граждан России интересует, как проходит СВО, обеспечение потребностей фронта, как помогают героям спецоперации и их семьям, как осуществляется работа с инвалидами, какую оказывают помощь в трудоустройстве.
«И дальше это всё разбивается ещё на более мелкие подтемы. Поэтому здесь можно анализировать серьёзно, нужно. И этот анализ будет проводиться», — цитирует слова Пескова РИА Новости.
Прямую линию с Путиным и пресс-конференцию проведут сегодня, 19 декабря. Начало запланировано в полдень по московскому времени. В кол-центр поступило уже более 1,8 млн обращений.

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