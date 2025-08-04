В Госдуме предложили приостановить увольнение учителей за публикации в соцсетях
Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести временный запрет на увольнение педагогов за личный контент в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат считает необходимым разработать методические рекомендации по оценке подобного контента, чтобы избежать произвольных решений со стороны администрации учебных заведений. Также Скрозникова предлагает выработать совместно с Минтрудом правовую позицию и нормативно закрепить критерии допустимого вмешательства работодателя в цифровую активность учителей.
Поводом для инициативы послужили неоднократные случаи увольнений педагогов за фото и публикации в личных аккаунтах. Так, осенью 2023 года в Ишиме Тюменской области учительницу попросили покинуть школу из-за фотографий в купальнике и с татуировками. Аналогичный случай произошёл в Красноярске, где заведующую детсадом уволили за откровенные снимки.
Скрозникова подчёркивает необходимость найти баланс между правами работников на личную жизнь и требованиями к их профессиональному поведению, не доводя ситуацию до абсурда.
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