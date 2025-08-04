В Госдуме предложили приостановить увольнение учителей за публикации в соцсетях

04 августа 2025, 14:21

Депутат Скрозникова предложила не увольнять учителей за публикации в соцсетях

Фото: iStock/Drazen Zigic

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести временный запрет на увольнение педагогов за личный контент в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.