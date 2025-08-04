Цены на школьные товары в Москве выросли на 8% за год

04 августа 2025, 13:36

Фото: istockphoto / Alex Cristi

Стоимость минимального набора школьника в Москве за год увеличилась на 8% и достигла 16 704 рубля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в аналитическом центре «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».





В расчет брались такие товары, как школьная форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, дневник, тетради, канцелярские принадлежности и пенал. Медианная цена формируется на основе наиболее часто покупаемых позиций.



Наибольший рост зафиксирован в категории ручек и карандашей — на 31%, до 442 рублей. При этом число покупок выросло на 62%.





«По данным за 1 июня по 20 июля 2025 года, медианная цена набора карандашей/ручек – 442 руб., на 31% выше, чем в прошлом году, а число покупок на 62% выше. Стоимость рюкзака – 4 тыс. 200 руб., на 5% выше, чем в прошлом году, продажи на 6% ниже, чем в прошлом году в то же время. Стоимость школьной формы – 3 тыс. 229 руб., на 7% выше, чем в прошлом году, а покупок на 17% больше», — сообщили в организации.