Цены на школьные товары в Москве выросли на 8% за год
Стоимость минимального набора школьника в Москве за год увеличилась на 8% и достигла 16 704 рубля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в аналитическом центре «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».
В расчет брались такие товары, как школьная форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, дневник, тетради, канцелярские принадлежности и пенал. Медианная цена формируется на основе наиболее часто покупаемых позиций.
Наибольший рост зафиксирован в категории ручек и карандашей — на 31%, до 442 рублей. При этом число покупок выросло на 62%.
«По данным за 1 июня по 20 июля 2025 года, медианная цена набора карандашей/ручек – 442 руб., на 31% выше, чем в прошлом году, а число покупок на 62% выше. Стоимость рюкзака – 4 тыс. 200 руб., на 5% выше, чем в прошлом году, продажи на 6% ниже, чем в прошлом году в то же время. Стоимость школьной формы – 3 тыс. 229 руб., на 7% выше, чем в прошлом году, а покупок на 17% больше», — сообщили в организации.
Цены на тетради выросли на 13% (473 рубля), на дневники — на 11% (153 рубля), при этом их продажи снизились на 16%. Пеналы с канцелярией прибавили в цене 20% (1 199 рублей), однако спрос на них упал на 19%. Рубашки и блузки стали дороже на 8% (1 110 рублей), детские брюки и юбки — на 7% (977 рублей). При этом спрос на обе категории также сократился.
Кроссовки и туфли подорожали на 11% и 5% соответственно — до 2 129 и 2 152 рублей. Продажи обуви также оказались ниже прошлогодних показателей. Футболки стали дороже на 9% — их средняя цена составила 640 рублей, спрос упал на 8%.