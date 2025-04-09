Эксперт рассказал, как выбрать качественное пальмовое масло

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поставил перед главой аграрного комитета Владимиром Кашиным задачу проработать новые положения, которые бы ужесточили применение пальмового масла в производстве продуктов питания, особенно детского.
Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с «Радио 1» заявил, что в Россию пальмового масла ввозится примерно 1−2 тонны, потому что оно достаточно дорогое и продается по 2−3 тысячи рублей за килограмм, в связи с этим этот продукт часто фальсифицируют.
Он дал несколько советов, как выбрать качественное пальмовое масло.
Он добавил, что также не стоит покупать продукцию в нижнем ценовом сегменте.
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«В обиходе мы используем термин пальмовое масло, а к большому сожалению, на торговой полке продаются с этикеткой сливочного масла, то есть используются для фальсификации творожной продукции, молока и иной молочной продукции», — сказал эксперт.
Он дал несколько советов, как выбрать качественное пальмовое масло.
«Необходимо выбирать производителя продуктов питания, которому вы доверяете. То есть это должно быть не просто юридическое лицо, а его руководитель или собственники должны быть в публичной сфере, чтобы можно было к ним обратиться. Также нужно проверять наличие потенциального производителя продуктов, которые вы хотите купить в информационных системах государственных, на наличие претензий по факту фальсификата», — посоветовал эксперт.
Он добавил, что также не стоит покупать продукцию в нижнем ценовом сегменте.
«Если вы видите, что цена серьезно отличается от уровня цен или же есть какая-то чудесная скидка от неизвестного производителя, то не нужно покупать», — заключил Бражко.
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Анастасия Панченко