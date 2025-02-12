Эксперт рассказал, как выбрать между техникумом и институтом

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Колледж в качестве следующей ступени образования подойдет тем школьникам, кто стремится получить прикладную специальность. Об этом рассказал директор по связям «Навигатора поступления» Александр Хвостов. По его словам, при выборе профессии следует ориентироваться на мечты и цели ребенка.
«Однако для тех, кто стремится к научной карьере, высшее образование становится обязательным этапом. Научная работа требует не только получения диплома бакалавра, но и дальнейшего обучения в аспирантуре. Учеба в старших классах нужна и тем, кто планирует карьеру в сферах, недоступных без высшего образования. Например, это профессии в области высокотехнологичных разработок, авиастроения, медицины и так далее», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».Тем временем доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин посоветовал студентам начинать копить на пенсию уже с 18 лет. В разговоре с «Газетой.Ru» он предложил откладывать по 1% от каждого получаемого дохода. При этом с трудовых доходов лучше откладывать по 7%, а с премий — не менее 25%.
«По его словам, при росте зарплаты темпами выше инфляции целесообразно, как минимум, один месячный спред (в тот месяц, когда произошел такой рост) отправить в стратегическую копилку, а в последующие месяцы — за счет роста суммы и следования указанным выше правилам по процентам перечисления — удастся автоматически увеличить и перечисляемую сумму», — пишет издание.Читайте также:
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