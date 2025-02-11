Около 100 тыс. школьников Подмосковья пройдут итоговое собеседование по русскому

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Девятиклассники Московской области 12 февраля примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку, сообщили в пресс-службе Минобразования региона. Это обязательное испытание является допуском к основному госэкзамену.
«Итоговое собеседование соберёт почти 100 тыс. школьников региона. Ребятам предстоит выполнить несложные задания. Экзамен продлится не более 15 минут. Он будет включать чтение текста вслух, его пересказ, монолог по одной из предложенных тем и диалог с экзаменатором. Это поможет оценить речевые навыки, способность учащихся анализировать и аргументированно излагать мысли», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как уточнили в министерстве, минимальный балл для получения зачёта – 10. Успешное прохождение собеседования даст школьникам право на допуск к ОГЭ и подтвердит уровень владения русским языком.
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