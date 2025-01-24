Российских студентов массово обманывают мошенники во время сессии

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Российские студенты в дни сессии стали мишенью для мошенников. Злоумышленники под различными предлогами убеждают их перевести деньги на «безопасные счета».
Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Так, в середине января студентке первого курса НИУ МИ Екатерине С. позвонили якобы из секретариата вуза с вопросом, почему ее не было на экзамене. Девушка действительно не посещала несколько дней вуз, поскольку уже имела проставленные «автоматы». Тогда звонивший задал вопрос, почему Екатерина не зарегистрирована на портале «Вузопедия», и попросил зарегистрироваться. Екатерина получила код и, будучи уверенной, что код пришел для «Вузопедии», продиктовала его и потеряла доступ к аккаунту.
Тогда Екатерина решила пойти в МФЦ, чтобы вернуть доступ, но мошенники перехватили ее по пути, представились ФНС, сообщили, что мошенники имеют доступ к ее финансам, поэтому сбережения нужно экстренно перевести на «безопасные счета». Екатерина поверила, сняла все деньги и передала их вместе с родительскими накоплениями курьерам в разных частях города. В итоге семья Екатерины лишилась 2 миллионов рублей.
Этот случай – далеко не единственный. Мошенники пользуются периодом сессий и обманывают молодых людей под предлогом «доступа к экзаменам». Как минимум минимум 6 студентов от 18 до 23 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга отдали мошенникам от 30 до 756 тысяч рублей.
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Тогда Екатерина решила пойти в МФЦ, чтобы вернуть доступ, но мошенники перехватили ее по пути, представились ФНС, сообщили, что мошенники имеют доступ к ее финансам, поэтому сбережения нужно экстренно перевести на «безопасные счета». Екатерина поверила, сняла все деньги и передала их вместе с родительскими накоплениями курьерам в разных частях города. В итоге семья Екатерины лишилась 2 миллионов рублей.
Этот случай – далеко не единственный. Мошенники пользуются периодом сессий и обманывают молодых людей под предлогом «доступа к экзаменам». Как минимум минимум 6 студентов от 18 до 23 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга отдали мошенникам от 30 до 756 тысяч рублей.
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Александр Бойцов