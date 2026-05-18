Эксперт рассказал, как заставить застройщика устранить дефекты в квартире
Чтобы гарантированно отсудить у застройщика компенсацию за строительные недостатки, нужно зафиксировать состояние квартиры перед подписанием акта приема-передачи, после устранения дефектов и в процессе эксплуатации. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.
По его словам, при обнаружении скрытого дефекта, который невозможно было выявить при стандартной проверке во время приемки, и если причина его появления связана с процессом строительства, дольщик имеет право предъявлять претензии к застройщику и после окончания гарантийного срока. На практике это означает, что ответственность за доказательство лежит на дольщике. Ему нужно будет заказать независимую строительно-техническую экспертизу, которая должна установить, когда появился дефект, как действия застройщика связаны с его возникновением и почему этот дефект не был обнаружен при приемке.
Эксперт указал, что на стадии заключения договора долевого участия, дольщик вправе запросить текст стандарта отделки, удостовериться в его регистрации в открытом реестре Федерального фонда стандартов, а также сопоставить числовые значения допусков с минимальными требованиями Минстроя.
При отсутствии стандарта или если его положения хуже, чем нормы Минстроя, это считается нарушением, и дольщик имеет право требовать внесения изменений или зафиксировать отказ в письменной форме для последующего оспаривания. Для сохранения возможности судебной защиты, дольщику рекомендуется фиксировать состояние квартиры в три ключевых этапа. Первый и наиболее важный — это приемка квартиры до подписания акта приема-передачи. Необходимо задокументировать все видимые дефекты с помощью фото- и видеосъемки, обязательно измеряя размеры с помощью рулетки и фиксируя их в кадре, а также составить акт осмотра. При обнаружении значительных дефектов акт приема-передачи подписывать не следует.
Второй этап — начало отопительного сезона, что происходит примерно через три-шесть месяцев после заселения. В этот период рекомендуется провести тепловизионную диагностику, чтобы убедиться в отсутствии промерзания углов и стыков стен, проверить вентиляцию с использованием анемометра или простого листа бумаги, а также обратить внимание на возникновение трещин на стыках гипсокартона и плит перекрытия, рекомендовал Орехов.
Третий этап наступает за один-два месяца до окончания годичной гарантии на отделку. По мнению специалиста, даже если визуально все выглядит удовлетворительно, стоит заказать независимую строительную экспертизу.
