В Москве изменился традиционный сезон гроз
Сезон гроз в Москве и области начал меняться. В последние годы он расширяется. Об этом сообщил климатолог Александр Чернокульский в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».
Эксперт подчеркнул, что грозы обычно начинаются в мае, поэтому гроза, прошедшая в столице в предыдущий день, укладывается в типичные погодные условия. Однако в последние годы всё чаще эти природные явления случаются в апреле или даже марте.
Таким образом, можно констатировать, что сезон гроз в Московском регионе становится более продолжительным и начинается раньше, чем это было раньше, как отметил Чернокульский. Кроме того, он добавил, что в Москве и Подмосковье теперь чаще идут сильные дожди, а сильные порывы ветра средней интенсивности встречаются реже.
