Эксперт рассказал, какие страны чаще всего выдают шенгенские визы россиянам
Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы россиянам. Об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев.
По его словам, процент одобрений шенгенских виз для россиян в этом году остался на уровне 2025 года. Отказы составляют примерно 8-9%, что соответствует прошлогодним показателям, добавил он.
Процесс рассмотрения виз во Францию и Испанию занимает около трех недель, в то время как визы в Италию могут оформляться до двух месяцев, рассказал Сергеев. В Греции, напротив, рассмотрение проходит быстрее, и визу можно получить за две недели.
Эксперт отметил, что запись на получение визы в Грецию проще, чем в другие страны, однако для этого уже требуются выкупленные билеты и бронирование отеля. При этом вероятность отказа в визе в Грецию выше, чем в остальных государствах, подчеркнул Сергеев. Он также указал, что отказы в визе в Грецию могут быть вызваны, например, неправильной подготовкой документов или недостаточным количеством средств на банковском счете.
