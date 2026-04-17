Назван главный враг благополучия в пожилом возрасте
Утверждение, будто старость является несчастливым этапом жизни, не соответствует действительности. Об этом сообщил психиатр Луис Рохас Маркос в беседе с изданием ABC.
Маркос подчеркнул, что изоляция негативно влияет на психическое состояние пожилых людей. Для поддержания душевного равновесия им важно регулярно общаться и чувствовать свою значимость, либо через волонтерскую деятельность, либо через хобби, отметил врач.
Кроме того, специалист указал, что пожилые люди могут социализироваться через романтические отношения. По его словам, они также стремятся получать удовольствие от интимной жизни. Маркос выразил недовольство коллегами, которые считают потерю сексуального интереса с возрастом нормой. Ошибочно полагать, что в пожилом возрасте люди не испытывают эмоций и не страдают, заключил психиатр.
Читайте также: