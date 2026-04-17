Мужчина женился на трех женщинах и обвинил их в своем многоженстве

17 апреля 2026, 09:57

Daily Mail: экс-морпех из США оказался женат на трёх женщинах одновременно

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Бывший американский морпех, живущий в Канаде, оказался одновременно женат на трех женщинах и обвинил их в своем многоженстве. Об этом пишет Daily Mail.





46-летний житель Буффало Джейсон Вашингтон женился на своей первой супруге в 2013 году. Однако их брак не был расторгнут после расставания.



В 2018 году он встретил Сару. Уже через неделю Джейсон предложил ей выйти за него замуж, а спустя восемь месяцев они сыграли свадьбу. Их союз продлился недолго: Сара ушла от мужа, не выдержав его жестокого обращения с 10-летним сыном. Развод так и не был оформлен официально.



После этого у Джейсона появилась третья жена — канадка Эмма. Она обнаружила его фото в соцсетях в группе под названием «Встречаемся ли мы с одним и тем же парнем?». Из публикации она поняла, что муж изменяет ей, и вскоре после этого их брак распался.



Как оказалось, в 2021 году многоженец заключил четвертый брак в Нью-Йорке, но в декабре 2025-го получил развод. Вашингтон, имеющий судимость за расправу по неосторожности в пьяной драке, заявил, что всегда был честен с женщинами, и назвал проверку своего семейного положения ответственностью партнерш.





«Это была работа женщины. Работа моей будущей жены — выяснить все это», — добавил мужчина.