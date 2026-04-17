Юрист объяснила, как вернуть деньги, если перевели не тому человеку
Юрист по гражданским делам Карина Асанова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как вернуть деньги в случае, если вы перепутали цифру в номере телефона или банковской карты, и перевели деньги на счет незнакомого человека.
Если вы перевели деньги по номеру телефона, но допустили ошибку в одной цифре, ситуация не самая сложная. Вы можете связаться с получателем и попросить его вернуть средства. Если он согласится, проблема будет решена. Однако если гражданин откажется, вам придётся обращаться в суд.
Асанова указывает, что некоторые банки имеют внутренние механизмы для решения подобных вопросов. Рекомендуется обратиться в службу поддержки финансовой организации, чтобы узнать, можно ли ускорить процесс или получить дополнительную информацию о получателе.
Ситуация усложняется, если перевод был осуществлён по номеру карты и вы ошиблись. В этом случае связаться с получателем будет затруднительно. Вам следует позвонить в банк, сообщить о ситуации и зафиксировать её. После этого можно обращаться в суд.
Читайте также: