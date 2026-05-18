Эксперт рассказал, какой кофе выбирают россияне старше 50 лет
Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рассказал в беседе с РИА Новости, какой кофе выбирают россияне старше 50 лет.
Люди старше 50 лет предпочитают горький кофе и не рассматривают другие варианты, отметил предприниматель. Он проводил дегустации, где предлагал горький кофе и напитки с более мягкими вкусами и фруктовыми оттенками. Пожилые участники дегустаций говорили Хилону, что только горький кофе можно назвать настоящим, а все остальные сорта кажутся им слишком кислыми.
Бизнесмен подчеркнул, что для старшего поколения кофе с выраженной кислинкой является непривычным.
