Эксперт рассказал, какой кофе выбирают россияне старше 50 лет

РИА Новости: россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой
Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рассказал в беседе с РИА Новости, какой кофе выбирают россияне старше 50 лет.



Люди старше 50 лет предпочитают горький кофе и не рассматривают другие варианты, отметил предприниматель. Он проводил дегустации, где предлагал горький кофе и напитки с более мягкими вкусами и фруктовыми оттенками. Пожилые участники дегустаций говорили Хилону, что только горький кофе можно назвать настоящим, а все остальные сорта кажутся им слишком кислыми.

Бизнесмен подчеркнул, что для старшего поколения кофе с выраженной кислинкой является непривычным.

