Привычный кухонный прибор оказался источником миллиардов частиц микропластика
Пластиковые чайники могут выделять миллиарды частиц микропластика и нанопластика при кипячении воды. К такому выводу пришли исследователи из Университета Квинсленда в Австралии, пишет журнал NPJ Emerging Contaminants.
Специалисты изучили воду после кипячения в восьми разных пластиковых чайниках из полипропилена. Они выяснили, что даже после одного кипячения в одном миллилитре воды могло быть почти 12 миллионов наночастиц пластика. По оценкам исследователей, в одной чашке чая может содержаться около 3 миллиардов таких частиц.
Анализ показал, что количество микропластика уменьшалось после нескольких кипячений. Через 50 циклов уровень загрязнения становился значительно ниже, хотя полностью микропластик не исчезал. Также ученые заметили, что жесткая вода с минералами может снижать выделение пластика, так как на стенках чайника образуется накипь.
Исследователи советуют несколько раз прокипятить и слить воду перед использованием нового пластикового чайника. Они также считают, что производители должны более подробно информировать покупателей о возможном выделении микропластика и способах снижения рисков.
