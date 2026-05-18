Достижения.рф

В России предложили считать молодежью людей до 39 лет

Гериатр Ткачева заявила, что молодежью можно считать людей до 39 лет
Фото: iStock/jacoblund

Считать молодежью можно людей до 39 лет. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.



По ее словам, 39-летние россияне могут считаться молодежью из-за увеличения продолжительности жизни и сдвига возрастных границ. Ткачева подчеркнула, что функционально люди стареют медленнее и долгое время остаются активными и привлекательными.

Более того, благодаря увеличению продолжительности жизни у людей появляется больше возможностей для обучения, освоения новых профессий и карьерного роста, добавила главный внештатный гериатр Минздрава. В настоящее время в России молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0