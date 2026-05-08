Стало известно, почему кофе в кофейне дороже, чем в магазине

Глава «Росчайкофе» Чантурия: Кофейни не могут продавать кофе дешевле магазинов
Магазины могут продавать кофе значительно дешевле, чем в кофейнях. Конкуренция за покупателей между ними длится уже несколько лет. Об этом рассказал гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
В разговоре с Общественной Службой Новостей он пояснил, что в кофейнях себестоимость кофе за счет зарплаты бариста, аренды и других расходов не кофейного плана. В розничных сетях эти расходы тоже есть, однако они распределяются на весь магазин, который продает огромное количество других товаров.
«Поэтому, конечно, любой розничный магазин выигрывает у кофейни с точки зрения экономических возможностей. Кофейни в нынешних реалиях вынуждены считаться с конкурентом в лице розничных сетей. Выиграть за счет цены они не могут, поэтому им остается полагаться на более высокое качество и разнообразие напитков, профессионализм бариста и внутренний антураж заведений», — отметил Чантурия.Эксперт добавил, что за последние три года биржевые цены на кофе выросли в два с половиной раза, что привело к подорожанию кофейной продукции и готовых напитков в России. Дальнейший рост стоимости не вызовет сильных скачков цен на готовый напиток. Инфляция внутри страны и другие экономические факторы в этом вопросе играют куда большую роль, заключил Чантурия.