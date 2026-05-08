Стало известно, почему кофе в кофейне дороже, чем в магазине

08 мая 2026, 14:10

Глава «Росчайкофе» Чантурия: Кофейни не могут продавать кофе дешевле магазинов

Магазины могут продавать кофе значительно дешевле, чем в кофейнях. Конкуренция за покупателей между ними длится уже несколько лет. Об этом рассказал гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.





В разговоре с Общественной Службой Новостей он пояснил, что в кофейнях себестоимость кофе за счет зарплаты бариста, аренды и других расходов не кофейного плана. В розничных сетях эти расходы тоже есть, однако они распределяются на весь магазин, который продает огромное количество других товаров.





«Поэтому, конечно, любой розничный магазин выигрывает у кофейни с точки зрения экономических возможностей. Кофейни в нынешних реалиях вынуждены считаться с конкурентом в лице розничных сетей. Выиграть за счет цены они не могут, поэтому им остается полагаться на более высокое качество и разнообразие напитков, профессионализм бариста и внутренний антураж заведений», — отметил Чантурия.