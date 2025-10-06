Эксперт рассказал, когда лучше использовать липучую и шипованную зимнюю резину
Зимой в городских условиях с хорошо очищенными дорогами рекомендуется использовать зимнюю резину типа «липучка», а шипованная резина подходит для езды по гололеду и снежному насту. Об этом рассказал член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
В беседе с «Татар-информ» автоэксперт отметил, что липучую резину стоит выбирать жителям мегаполисов, где дороги хорошо чистят. В частности, это он предложил водителям из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.
Попов добавил, что на шипованной резине тормозной путь на чистом асфальте существенно увеличивается. Дело в том, что эти покрышки уменьшают площадь контакта колеса с дорогой и увеличивают тормозной путь.
