Эксперт рассказал, когда лучше использовать липучую и шипованную зимнюю резину

06 октября 2025, 13:14

Фото: iStock/Milan Krasula

Зимой в городских условиях с хорошо очищенными дорогами рекомендуется использовать зимнюю резину типа «липучка», а шипованная резина подходит для езды по гололеду и снежному насту. Об этом рассказал член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.