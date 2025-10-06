В Сочи установили личность женщины, устроившей скандал с детьми на площадке
В Сочи полиция установила личность женщины, которая ранее спровоцировала конфликт с подростками на детской площадке в микрорайоне Бытха.
Как сообщили в пресс-службе УВД города, по итогам проверки на нее составлены два административных протокола: за курение в общественном месте (ст. 6.24 КоАП РФ) и за нецензурную брань (ст. 20.1 КоАП РФ).
В ведомстве уточнили, что проверка по инциденту продолжается. Правоохранители намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям остальных участников конфликта.
