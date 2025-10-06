В Сочи установили личность женщины, устроившей скандал с детьми на площадке

06 октября 2025, 12:54

Женщине из Сочи грозит ответственность за мат и курение на детской площадке

Фото: Istock / Timur Malazoniia

В Сочи полиция установила личность женщины, которая ранее спровоцировала конфликт с подростками на детской площадке в микрорайоне Бытха.