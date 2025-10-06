Москвичей с ребёнком выселяют из квартиры спустя 6 лет — из-за мошенничества экс-владельца

06 октября 2025, 12:39

Семья из Южного Бутова теряет квартиру, суд аннулировал сделку 2019 года

Фото: Istock / Igor-Kardasov

Семью из Южного Бутова в Москве обязали выселиться из квартиры спустя шесть лет после покупки — суд признал сделку недействительной, так как выяснилось, что один из прежних владельцев получил жильё мошенническим путём. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».