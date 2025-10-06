Москвичей с ребёнком выселяют из квартиры спустя 6 лет — из-за мошенничества экс-владельца
Семью из Южного Бутова в Москве обязали выселиться из квартиры спустя шесть лет после покупки — суд признал сделку недействительной, так как выяснилось, что один из прежних владельцев получил жильё мошенническим путём. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В 2019 году Денис и Оксана К. приобрели трёхкомнатную квартиру за 10 миллионов рублей, оформив ипотеку. Семья жила в этой квартире, растила дочь, погашала кредит, а после его завершения подала документы в Росреестр. Однако вместо обновлённой выписки получила иск от департамента городского имущества: чиновники потребовали признать сделку недействительной и вернуть квартиру в собственность города.
Причиной стало то, что один из предыдущих собственников квартиры получил её от города по поддельным документам. Продавец, у которого Денис и Оксана приобрели жильё, оказался «добросовестным» владельцем лишь на первый взгляд — он купил квартиру у некоего Шилова, который и подделал документы при первоначальной сделке с городом. При этом уголовное дело против Шилова не возбуждено.
30 сентября суд постановил выселить семью и аннулировать договор купли-продажи. Суд также усомнился в благонадёжности Дениса и Оксаны, несмотря на их попытки доказать, что они действительно проживали в квартире: семья предоставила справки из школы и детского сада, чеки из ближайших магазинов и клубов, подтверждение доставки еды.
Супруги утверждают, что ни один из прежних владельцев не явился в суд, а повестки по делу отправлялись по их текущему адресу. В то же время, несмотря на проверку квартиры банком и риелторами, а также на то, что они добросовестно владеют жильём более пяти лет, суд встал на сторону города.
Семья отмечает, что изменения в статье 302 ГК РФ, вступившие в силу в 2019 году, запрещают изымать жильё у добросовестного приобретателя, если с момента регистрации прошло три года, но суд, по их словам, это проигнорировал.
Теперь супруги рискуют остаться без жилья, за которое они уже выплатили ипотеку, и не получить компенсации.
