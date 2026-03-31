Эксперт рассказал, когда можно пересаживать рассаду в грунт в Подмосковье

31 марта 2026, 15:18

Агроном Викулов: Высаживать рассаду в грунт можно в конце апреля

В Подмосковье пересаживать холодостойкие культуры в грунт можно уже в конце апреля — начале мая. Об этом рассказал директор Мичуринских садов, главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов.





По его словам, первыми высаживают раннеспелые и позднеспелые сорта капусты, яровой чеснок и лук. Эти культуры достаточно холодостойкие, поэтому при наличии укрытий их можно высаживать уже в конце апреля.





«Если говорить о теплолюбивых культурах, то их высадка возможна не раньше середины мая. И обязательно нужно рассчитывать на укрытие, так как заморозки у нас, как известно, возможны до первых чисел июня. А эти культуры теплолюбивые и не терпят ни малейшего минуса», — подчеркнул Викулов в разговоре с «Известиями».

«Сначала очищают каркас внутри и снаружи, затем убирают остатки растений, подвязочные палки и шпагат — все это может стать рассадником болезней. Не забудьте внимательно осмотреть каркас, убрать ржавчину и проверить целостность поликарбонатных панелей», — отметили специалисты.