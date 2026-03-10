Россиян предупредили о наказании за сбор краснокнижных первоцветов

10 марта 2026, 19:30

Юрист Георгиева: За сбор некоторых видов подснежников грозит штраф

Фото: iStock/Angela Emanuelsson

Россиянам может грозить штраф и лишение свободы за сбор хохлаток и некоторых видов подснежников. Об этом предупредила юрист Алла Георгиева.





Она посоветовала проверять, не занесены ли цветы в Красную книгу РФ или конкретного региона, прежде чем срывать их. В противном случае можно получить штраф до пяти тысяч рублей. Наказать могут за сбор и продажу хохлаток, некоторых видов подснежников, а также цикламенов и кандыка кавказского.





«Более того, если рвать такие цветы на особо охраняемых территориях, например в заповеднике или национальном парке, наказание будет уже уголовным по статье об умышленном уничтожении или повреждении, а равно незаконных добыче, сборе и обороте особо ценных растений», — отметила Георгиева в разговоре с Москвой 24.