Эксперт рассказал, куда жаловаться на соседей, оставляющих мусор в подъезде

09 октября 2026, 12:15

Стало известно, как добиться уборки мусора с лестничной площадки

Фото: istockphoto / Aleksandra Nigmatulina

Пакеты с мусором, оставленные у соседской двери, могут нарушать правила пожарной безопасности и санитарные нормы. Лестничные площадки и межквартирные холлы относятся к общему имуществу жильцов, поэтому хранить там отходы нельзя. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.