Эксперт рассказал, куда жаловаться на соседей, оставляющих мусор в подъезде
Пакеты с мусором, оставленные у соседской двери, могут нарушать правила пожарной безопасности и санитарные нормы. Лестничные площадки и межквартирные холлы относятся к общему имуществу жильцов, поэтому хранить там отходы нельзя. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По словам специалиста, статья 36 Жилищного кодекса России относит лестничные площадки и межквартирные холлы к общему имуществу собственников. Кроме того, пункт 27 постановления правительства России № 1479 запрещает загромождать эвакуационные проходы. Нарушение санитарных требований также может привести к появлению тараканов и мышей.
Эксперт посоветовал сначала сфотографировать мусор, зафиксировав дату и номер квартиры, а затем попробовать спокойно поговорить с соседом. Если разговор не поможет, можно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ через ГИС ЖКХ либо приложение «Госуслуги.Дом».
Коммунальщики должны зафиксировать нарушение и провести беседу с жильцом, который оставляет отходы на площадке. Также можно направить заявление в Государственный пожарный надзор МЧС и Роспотребнадзор, отметил Бондарь.
При этом специалист не рекомендует публично обвинять соседа в общедомовом чате. По его словам, публикация фотографии мусора с указанием конкретной квартиры может спровоцировать конфликт, но не решить проблему.
Бондарь подчеркнул, что общий чат предназначен для обсуждения хозяйственных вопросов дома. Личные претензии лучше решать в спокойном разговоре или с помощью официальных обращений.
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