Над Невой прозвучат произведения известного петербургского композитора
В Петербурге шоу «Поющие мосты» посвятят юбилею Ольги Петровой
В ночь с 9 на 10 и с 10 на 11 октября в Санкт-Петербурге пройдёт специальная программа звукового шоу «Поющие мосты», приуроченная к юбилею заслуженного деятеля искусств России, композитора Ольги Петровой. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Вечер традиционно откроет «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра. Затем над Невой прозвучат фрагменты произведений Ольги Петровой: тема из спектакля «Банкрот», «Увертюра радости», Адажио из симфонии «Для славы мёртвых нет», «Попутная пьеса», «Vivat, saxophone!» и тема из балета «Лисистрата».
«Я очень трепетно отношусь к проекту "Поющие мосты". Сама идея того, что Дворцовый мост разводится под музыку, на мой взгляд, гениальна. Для меня огромная честь, что мои произведения прозвучат в рамках этого проекта. Я сама выбирала фрагменты. Главным критерием было желание, чтобы это были произведения объёмного звучания, величественные и радостные, хорошо отображающие дух и атмосферу Петербурга», — отметила Ольга Петрова.Ольга Петрова — советский и российский композитор, дочь выдающегося композитора Андрея Петрова и художественный руководитель Фонда Андрея Петрова. Она удостоена звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Её произведения звучат в театральных постановках, кинофильмах и на концертных площадках, продолжая традиции петербургской композиторской школы.
Шоу «Поющие мосты» организует издание «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Проект проводится с 2016 года. За это время его посетили более 20 миллионов человек. Шоу также входит в топ-25 Единого календаря событий Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.