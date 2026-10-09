Над Невой прозвучат произведения известного петербургского композитора

09 октября 2026, 11:23

В Петербурге шоу «Поющие мосты» посвятят юбилею Ольги Петровой

Фото: istockphoto /Anna_Pakutina

В ночь с 9 на 10 и с 10 на 11 октября в Санкт-Петербурге пройдёт специальная программа звукового шоу «Поющие мосты», приуроченная к юбилею заслуженного деятеля искусств России, композитора Ольги Петровой. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Вечер традиционно откроет «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра. Затем над Невой прозвучат фрагменты произведений Ольги Петровой: тема из спектакля «Банкрот», «Увертюра радости», Адажио из симфонии «Для славы мёртвых нет», «Попутная пьеса», «Vivat, saxophone!» и тема из балета «Лисистрата».



«Я очень трепетно отношусь к проекту "Поющие мосты". Сама идея того, что Дворцовый мост разводится под музыку, на мой взгляд, гениальна. Для меня огромная честь, что мои произведения прозвучат в рамках этого проекта. Я сама выбирала фрагменты. Главным критерием было желание, чтобы это были произведения объёмного звучания, величественные и радостные, хорошо отображающие дух и атмосферу Петербурга», — отметила Ольга Петрова.