Стало известно, как уход за близкими может увеличить будущую пенсию

09 октября 2026, 11:38

За уход за детьми и пожилыми людьми начисляют пенсионные баллы

Фото: istockphoto / mars58

Количество пенсионных баллов влияет на размер страховой пенсии и зависит не только от страховых взносов, которые работодатель перечисляет за сотрудника, но и от социально значимых периодов жизни. В их числе — уход за детьми, людьми с инвалидностью и пожилыми гражданами. Об этом RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.