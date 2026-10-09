Стало известно, как уход за близкими может увеличить будущую пенсию
Количество пенсионных баллов влияет на размер страховой пенсии и зависит не только от страховых взносов, которые работодатель перечисляет за сотрудника, но и от социально значимых периодов жизни. В их числе — уход за детьми, людьми с инвалидностью и пожилыми гражданами. Об этом RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
По словам специалиста, за каждый год ухода за первым ребёнком до достижения им полутора лет начисляют 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), за вторым — 3,6 балла, а за третьим и последующими детьми — по 5,4 балла.
Например, если мама четверых детей ухаживала за каждым из них до полутора лет, она получит дополнительно 24,3 пенсионного балла. Кроме того, при соблюдении установленных условий можно выйти на пенсию в 56 лет, отметил аналитик.
Пенсионные баллы также начисляют трудоспособным гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или людьми старше 80 лет. В число социально значимых периодов входят и прохождение военной службы по призыву, а также пребывание в добровольческом формировании.
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