Китайская Pony AI к концу года создаст парк из трех тысяч беспилотных такси
Китайская компания Pony AI планирует к концу 2026 года создать парк из более чем трех тысяч беспилотных такси, разработанных совместно с Toyota. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
По информации издания, уже в текущем году с конвейера должны сойти около тысячи таких автомобилей. Их намерены использовать в крупнейших городах материкового Китая, а в дальнейшем — и на зарубежных рынках.
Отмечается, что Toyota является акционером Pony AI и участвует в производстве роботакси. В компании считают совместный проект важным шагом на пути к коммерческому внедрению автономного транспорта, массовое производство которого уже началось.
Главный технический директор Pony AI Лоу Тяньчэн заявил, что цель разработчика — сделать беспилотные такси доступными для широкого круга пользователей. Среди потенциальных направлений расширения он назвал Гонконг, Южную Корею, страны Ближнего Востока и Европу.
По оценке SCMP, в перспективе рынок автономных перевозок в Китае может значительно вырасти. К концу 2030-х годов количество роботакси в стране способно достичь примерно четырех миллионов.
