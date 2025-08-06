Эксперт рассказал о мошенничестве с выплатами детских пособий

06 августа 2025, 10:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал о схемах мошенничества с детскими пособиями, жилищными сертификатами и помощи при погашении ипотек.





В своей беседе с RT эксперт сообщил, главной сутью схемы является кража персональных данных россиян. С помощью них мошенники получают доступ к денежным средствам обманутого.





«Методы могут использоваться разные, включая необходимость оплаты услуг посредников или отправку фишинговых ссылок», — отметил Воронин.