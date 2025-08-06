Эксперт рассказал о мошенничестве с выплатами детских пособий
Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал о схемах мошенничества с детскими пособиями, жилищными сертификатами и помощи при погашении ипотек.
В своей беседе с RT эксперт сообщил, главной сутью схемы является кража персональных данных россиян. С помощью них мошенники получают доступ к денежным средствам обманутого.
«Методы могут использоваться разные, включая необходимость оплаты услуг посредников или отправку фишинговых ссылок», — отметил Воронин.
Как правило, мошенники убеждают россиян оплатить небольшую комиссию для получения выплаты либо авторизироваться по указанной ссылке. Распространением такой информации преступники занимаются в мессенджерах и напрямую при телефонном разговоре.
Воронин напомнил, что только мошенники общаются с гражданами в мессенджерах и приглашают в чаты для коммуникации там.