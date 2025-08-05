Россиянка спасла землячку от мошенников
Неравнодушная жительница Норильска предотвратила мошенничество, спасая сбережения своей землячки. Об этом сообщается на официальном сайте ОМВД России по Норильску.
В конце июля в полицию обратилась 55-летняя женщина, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. Ей позвонил лжемастер по замене счетчиков электроэнергии, а затем звонили люди, представившиеся сотрудниками «Госуслуг» и правоохранительных органов. Они уверяли женщину, что мошенники пытаются завладеть ее деньгами, и для предотвращения этого ей необходимо перевести средства на «безопасный счет».
Доверчивая женщина согласилась и, не прерывая разговор, сняла 300 тысяч рублей в банкомате. Затем она направилась в другой банк, чтобы перевести всю сумму своим собеседникам. В этот момент на ситуацию обратила внимание проходившая мимо женщина. Она вмешалась в разговор и смогла убедить землячку не делать необдуманный шаг.
По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Бдительной спасительнице вручили благодарственное письмо и цветы, отметив ее гражданскую позицию и неравнодушие.
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