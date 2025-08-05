Россиянка спасла землячку от мошенников

05 августа 2025, 20:58

Жительница Норильска спасла свою 55-летнюю землячку от аферистов

Фото: istockphoto/artoleshko

Неравнодушная жительница Норильска предотвратила мошенничество, спасая сбережения своей землячки. Об этом сообщается на официальном сайте ОМВД России по Норильску.