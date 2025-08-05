Полиция раскрыла главный признак того, что вместо друга с вами переписывается мошенник
МВД России предупредило граждан о ключевом признаке мошенников в личной переписке: внезапная смена привычного «ты» на формальное «вы» в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах может указывать на взлом аккаунта знакомого.
В материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости, подчеркивается, что злоумышленники часто используют имя и отчество жертвы для имитации доверительного общения.
Другие тревожные сигналы — нехарактерные просьбы перевести деньги или сообщить конфиденциальные данные под предлогом «срочной помощи».
Для защиты аккаунтов полиция рекомендует активировать двухфакторную аутентификацию: в Telegram через раздел «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Пароль для входа», а в WhatsApp — через «Настройки» → «Аккаунт» → «Ключи доступа».
Также МВД советует устанавливать дополнительный пароль для запуска приложений и игнорировать подозрительные ссылки даже от доверенных контактов.
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