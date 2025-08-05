Полиция раскрыла главный признак того, что вместо друга с вами переписывается мошенник

05 августа 2025, 04:04

МВД назвало смену «ты» на «вы» в переписке признаком мошенников

Фото: iStock/JuYochi

МВД России предупредило граждан о ключевом признаке мошенников в личной переписке: внезапная смена привычного «ты» на формальное «вы» в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах может указывать на взлом аккаунта знакомого.